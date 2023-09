In der 9. Runde der ADMIRAL 2. Liga hat die SV Guntamatic Ried am Freitag, dem 29. September 2023, den SV Horn zu Gast. Ankick in der Innviertel Arena ist um 18.10 Uhr - Ligaportal-Liveticker.

Der 21-jährige Sommer-Neuzugang Fabian Wohlmuth (vom SV Lafnitz) war in allen bisherigen 8 Zweitliga-Partien für die Rieder in der Startelf, wartet allerdings noch auf sein erstes Saisontor im Dress der Innviertler (1 Assist).

"Waren vor dem Tor wieder nicht kalt genug"

Die SV Guntamatic Ried trennte sich in der vergangenen Runde der Admiral 2. Liga auswärts bei Aufsteiger Schwarz-Weiß Bregenz mit einem 0:0 und hat somit nach 8 Runden 10 Punkte am Konto und ist auf Rang 10. ImUniqa-ÖFB-Cup kassierte der Vorjahres-Halbfinalist am Dienstag gegen ADMIRAL Bundesligist RZ Pellets WAC zuhause ein 1:2 und ist somit aus dem laufenden Pokal-Wettbewerb ausgeschieden.

„Es waren zwei sehr verschiedene Spiele. Bregenz ist sehr tief gestanden. Wir haben zwar genug Chancen erspielt, waren aber vor dem Tor wieder nicht kalt genug. Das fehlt uns noch, damit wir drei Punkte holen“, betont SVR-Kicker Fabian Wohlmuth. „Gegen den WAC war es eine andere Ausgangslage, sie sind als Favorit zu uns gekommen. Über weite Strecken haben wir es gut gemacht. Mit dem Anschlusstreffer haben wir noch eine Wucht entwickelt und viele Chancen herausgespielt. Leider ging kein Ball rein, dieses Glück müssen wir uns erzwingen. Wir wenden extrem viel auf, dafür schaut aber noch zu wenig heraus. Das spiegelt sich auch in der Tabelle wider. Ich bin sehr zuversichtlich, dass sich das gegen Horn ändert und wir in die richtige Spur finden.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben uns für unser leidenschaftliches Spiel gegen den WAC und unser dominantes Spiel gegen Bregenz beide Male nicht belohnt. Es liegt ganz allein bei uns, das zu ändern."

Am besten aus Rieder Sicht gleich im bevorstehenden Heimspiel gegen den SV Horn, der zuhause all seine 4 Spiel gewann, auswärts jedoch 4 Mal leer ausging. Am vergangenen Sonntag siegten die Waldviertler zuhause gegen den SK Sturm Graz II klar mit 4:0. Die Treffer erzielten Niklas Hoffmann (17.), Marco Hausjell (36.), Benjamin Mulahalilovic (44.) und Paul Lipczinski (78.). Die Niederösterreicher sind mit 12 Punkten Tabellensiebter.

"Für SV Guntamatic Ried müssen 3 Punkte in der 2. Liga immer der Anspruch sein"

„Die Heimspiele sind für mich und die ganze Mannschaft sehr positiv. Die Stimmung ist immer sehr gut. Das Ziel sind ganz klar 3 Punkte. Für die SV Guntamatic Ried muss das in der 2. Liga immer der Anspruch sein“, sagt Fabian Wohlmuth. „Auch wenn Horn jetzt gewonnen hat, wollen wir unbedingt einen Sieg einfahren. Bei Horn hat es so wie bei uns einen großen Umbruch gegeben. Sie sind dabei, sich zu finden und kommen mit einem Dreier zu uns. Wir sind in der Liga zuhause noch ungeschlagen. Diese Serie wollen wir weiterführen und einen Dreier einfahren. Das wäre für alle im und um den Verein sehr wichtig.“

Maximilian Senft: „Horn ist eine spielstarke Mannschaft, die jedes Spiel mit einem guten Plan bestreitet. Unsere Aufgabe ist es, die vollen PS auf den Platz zu bringen. Dann, aber nur dann, werden auch die Tore folgen."

Personalsituation

Der etatmäßige Kapitän Marcel Ziegl und Matthias Gragger fallen aus. Abwehrchef Nikki Havenaar ist mit Adduktorenproblemen fraglich. Ansonsten sind alle Spieler fit und einsatzbereit.

Das letzte Aufeinandertreffen

Zuletzt trafen die SV Guntamatic Ried und Horn am 22. Oktober 2022 im Achtelfinale des ÖFB-Cups aufeinander. Die SV Ried setzte sich dabei in Horn mit 3:2 durch.

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic Ried und der SV Horn spielten in der 2. Liga (2018-20) bisher 4 Mal gegeneinander. In allen 4 Duellen siegte Ried – Tordifferenz: 14:3.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL