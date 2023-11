Bevor es am nächsten Mittwoch für einige Spieler des FC Liefering in San Sebastian um die Verteidigung der Tabellenführung in der UEFA Youth League geht, treten die Salzburger in der 15. Runde der ADMIRAL 2. Liga noch eine Auswärtsreise zum heimstarken SV Lafnitz (5S, 2N) an (Samstag, den 25. November, ab 14:30 Uhr im Ligaportal-Liveticker). Siehe auch Expertentipp von Manni Bender.

Traf beim letzten Aufeinandertreffen mit dem SV Lafnitz doppelt: Luka Reischl. Der 19-jährige Mittelstürmer fiel von Runde 2 bis 9 lange wegen einer Schulterverletzung aus und blieb bei seinen bisherigen vier Liga-Einsätzen in dieser Saison noch ohne Treffer.

Duell der Krisenklubs

Die Steirer liegen mit 19 Punkten aktuell auf dem 10. Tabellenplatz. Nach einem guten Saisonstart befindet sich die Weinstabl-Elf zurzeit in einer Formkrise und konnte in den vergangenen sechs #LigaZwa-Partien nur einen Sieg und ein Unentschieden verzeichnen.

Dank einem Reischl-Doppelpack und einem Jano-Treffer feierte der FC Liefering im letzten Aufeinandertreffen mit den Lafnitzern im Mai dieses Jahres einen 3:1-Heimsieg. Auch das Hinspiel am 15. Oktober 2022 in Lafnitz gewannen die Salzburger, mit 3:0! Generell konnte man in den letzten sieben Begegnungen gegen die Ost-Steirer sechs Mal als Sieger vom Platz gehen, einmal wurden die Punkte geteilt.

Ein guter Grund für die Jungbullen, um am Samstag mit breiter Brust aufzuspielen und den ersten wichtigen Befreiungs-Dreier nach elf sieglosen Spielen einzufahren.

„Mit Lafnitz wartet Mannschaft mit spielerisch variablem Ansatz und sehr vielen technisch guten Spielern auf uns"

Onur Cinel: „Mit Lafnitz wartet eine Mannschaft mit einem spielerisch variablen Ansatz und sehr vielen technisch guten Spielern auf uns. Das heißt, dass wir vor allem gegen den Ball im Kollektiv sehr gut arbeiten und uns gegenseitig unterstützen müssen."

Personelle Situation: Nicht einsatzbereit sind Alparslan Baran, Sebastian Künstner, John Mellberg, Douglas Mendes, Valentin Oelz und Tolgahan Sahin. Zeteny Jano und Nicolo Turco sind für das Spiel gesperrt.

Fotocredit: FC Liefering via Getty