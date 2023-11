Zwei Spieltage stehen in 2023 in der ADMIRAL 2. Liga noch aus. Der letzte der Hinrunde und erste der Rückrunde. Nach dem Umfaller vom davon zu eilenden Leader GAK 1902 vor der länderspielbedingten Pause gegen den FAC (1:3), wodurch die bis dato blütenweiße Heimweste der Grazer ihren ersten Fleck erhielt, hofft das dichtgedrängte Verfolgerfeld (Rang 2 bis 7 trennt ein Punkt!) weiter "Boden gut zu machen". Was meint Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt? Für wen gibt es diesmal eine Zusatz-Motivation wie zuletzt für den FAC? Siehe Mannis Matchprognosen.

In der Vorsaison setzten sich Markus Rusek (r.) und der GAK in den Duellen mit Luis Vásquez und den Kapfenbergern per Gesamtscore von 8:2 durch, siegten am 4. September mit 5:1 in Kapfenberg und am 12. November mit 3:1 daheim. Doch inzwischen zeigen die Falken ein anderes Gesicht, sind seit mittlerweile sieben Liga-Spielen unbesiegt (4S, 3U). Beide begegnen sich erstmals im Kalenderjahr! Welche Reaktion zeigt der Liga-Leader nach der 1:3-Heimniederlage gegen den FAC?

Fr, 24.11.2023, 18:10 Uhr SKN St. Pölten - SV Horn Expertentipp: 3:0 "Der SV Horn ist eine der auswärtsschwächsten Mannschaften, die es gibt. Beim SKN zeigt die Tendenz wieder nach oben. Die St. Pöltener hoffen natürlich auf den nächsten Ausrutscher von Liga-Leader GAK, dann schaut es wieder besser aus für die Niederösterreicher um in punkto Tabellenspitze in der Rückrunde vielleicht doch nochmal etwas ran zu schnuppern. Von daher gilt für die St. Pöltener zu Hause nur eins: Vollgas! " Zum Live-Ticker

Fr, 24.11.2023, 18:10 Uhr FAC - SV Stripfing Expertentipp: 1:0 "Der FAC hat mit dem Sieg beim GAK 1902 mal ein richtiges Ausrufezeichen gesetzt. Respekt! Vor allem ist dabei als hoch anzusehen, dass sie sogar nach 0:1-Rückstand das Spiel beim souveränen Tabellenführer noch gebogen haben. Man sieht, in der Mannschaft stimmt es! Es fehlt halt eigentlich nur, wie bei anderen Mannschaften auch, das mal zu konservieren und über drei, vier, fünf, sechs Spieltage zu bringen. Denn was bringt der Sieg in Graz, wenn man jetzt nicht nachlegt. Ein Sieg ist daher eigentlich Pflicht, auch gegen den starken Aufsteiger SV Stripfing. "

Zum Live-Ticker

Fr, 24.11.2023, 20:30 Uhr KSV 1919 - GAK 1902 Expertentipp: 2:2 "Ich vermag mir schon vorzustellen, was in St. Pölten und Ried gedacht wird nach der jüngsten Niederlage von Tabellenführer GAK. Zumal die Rieder noch ein Spiel weniger haben. Doch zu denen kommen wir später. Die Kapfenberger zählen halt leider nicht zu den heimstärksten Mannschaften. Das ist ein Steirer Derby. Die Falken haben zuletzt beim FC Liefering einen Arbeitssieg errungen. Um die Liga spannend zu halten, tippe ich mal auf ein Remis. Aber das mache ich nur wegen dem Spannungsgehalt. Insgeheim denke ich schon, dass der GAK gewinnen wird." Zum Live-Ticker

Sa, 25.11.2023, 14:30 Uhr SV Licht Loidl Lafnitz - FC Liefering Expertentipp: 3:1 "Die Lafnitzer sind in Ried richtig unter die Räder gekommen, lagen nach 25 Minuten schon 0:3 hinten. Das ist natürlich starker Tobak, wenn man beim Mit-Titelfavoriten so schnell auf der Verliererstraße und das Spiel früh erledigt ist. Dass die Lafnitzer auf einem zweistelligen Tabellenplatz liegen, daran kann ich mich in den letzten Jahren schon lange nicht mehr erinnern. Sie haben was gut zu machen. Sollten sie mit drei Toren Unterschied gewinnen, dann wären sie wieder die heimstärkste Mannschaft. Wobei sie dann zwar ein Spiel mehr gegenüber dem GAK hätten, doch könnten, weil Ried und Horn auswärts spielen, die Nr. 1 in der Heimtabelle sein." Zum Live-Ticker

Sa, 25.11.2023, 14:30 Uhr FC Dornbirn - SV Guntamatic Ried Expertentipp: 0:2 ""Pflegefall Nr. 1" der Liga, der FC Dornbirn, gegen die zuletzt formstarken und erfolgreichen Rieder, die auf das Freitagspiel des GAK schauen und hoffen werden, dass die Grazer in Kapfenberg stolpern. Die Innviertler haben ja noch das Nachtragspiel beim SK Sturm II im Dezember. Ich weiß ja wie Spieler und Vereinsverantwortliche da rechnen. Drei Punkte im Nachtragspiel und in der Rückrunde gegen den GAK daheim, wenn wir das gewinnen, sind es nurmehr fünf Zähler Rückstand...! Was sind fünf Punkte, eigentlich nicht viel. Für Ried gibt es daher nur eins: die letzten Spiele im Kalenderjahr gewinnen und damit gleich im Ländle anfangen. " Zum Live-Ticker

Sa, 25.11.2023, 14:30 Uhr FC Flyeralarm Admira - SW Bregenz Expertentipp: 0:0 "Der extrem starke Aufsteiger zu Gast in der Südstadt. Die Admira ist abgerutscht, hat allerdings immer noch sieben, acht Punkte Abstand auf einen Abstiegsplatz. Doch die Gastgeber sollten langsam mal wieder in die Pötte kommen und eine Tendenz nach oben zeigen. Damit könnten sie am besten gleich gegen die Vorarlberger anfangen. Auch wenn man weiß wie diese spielen werden. Das wird ein hartes Stück Arbeit für die Admira, um dieses Bregenzer Bollwerk zu knacken. Zumal die Gastgeber auch nicht gerade bekannt dafür sind, dass sie ein Feuerwerk abbrennen." Zum Live-Ticker

So, 26.11.2023, 10:30 Uhr Sturm Graz II - DSV Leoben Expertentipp: 2:1 "Aufsteiger DSV Leoben ist die Mannschaft der Stunde. Sechs Spiele in Folge unbesiegt. Sie scheinen sich nach ihrem Zwischentief gefangen und den Turnaround geschafft zu haben. Nach all den Problemen, die sie gehabt haben mit Trainerwechsel etc.! Womöglich haben sie sich gefreut, dass sie nach Graz bzw. Gleisdorf mit dem Privatauto fahren, doch jetzt müssen sie nach Wr. Neustadt. Das heißt mehr Reisekosten und längere Fahrt. Natürlich auch für den SK Sturm II. Das ist dann eigentlich kein richtiges Derby mehr, wenn es in Wiener Neustadt stattfindet. Nachdem ich ja immer sage, dass es den Mannschaften an Konstanz fehlt, denke ich, wird es die Leobener mal wieder erwischen." Zum Live-Ticker

So, 26.11.2023, 10:30 Uhr SKU Amstetten - First Vienna FC 1894 Expertentipp: 0:2 "Das schaut überhaupt nicht gut aus für die Amstettener. Wenn sie nicht so eine Rückrunde spielen wie in der Vorsaison die Kapfenberger. Bei der 3-Punkte-Regel ist alles möglich, worauf sie auch hoffen werden und womöglich in der Winterpause personell nochmal nachlegen werden. Gegen die Vienna wird das eine hohe Hürde, um was zu holen. " Zum Live-Ticker

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL