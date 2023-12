Der SV Stripfing aus der ADMIRAL 2. Liga möchte in der kommenden Saison den nächsten Schritt in der Weiterentwicklung des Nachwuchsfußballes gehen. In Zusammenarbeit mit dem 1. Fortuna Wiener Neustädter SC und 4Football wurde intensiv die Planung für ein ÖFB-Nachwuchszentrum vorangetrieben, für das jetzt um Lizenzierung angesucht wurde.

Mit diesem Schritt möchte der SV Stripfing und seine Partnervereine ihren Nachwuchsfussballern künftig eine ideale Ausbildungs- und Entwicklungsmöglichkeit bieten. Sollte der Lizenzantrag seitens des Österreichischen Fußballbundes positiv bewertet werden, startet das Nachwuchszentrum mit der Saison 2024/25, und dementsprechend würden alle NWZ-gemeldeten Großfeldmannschaften in den ÖFB Jugendregionalligen bzw. in den Nachwuchslandesligen am Meisterschaftsbetrieb teilnehmen.

Foto-Copyright: Josef Parak