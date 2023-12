Das letzte Spiel des Jahres ist für den Floridsdorfer Athletiksport-Club zugleich das erste der Rückrunde in der ADMIRAL 2. Liga und führt die Mörec-Mannen zum im Flow befindlichen ADMIRAL Bundesliga-Absteiger SV Guntamatic Ried - Sonntag, 3. Dezember, 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER. Nach den jüngsten Erfolgen möchte der FAC das Kalenderjahr in der Innviertel Arena mit einem Sieg beenden. Vor dem Duell Dritter vs. Vierter sind die Innviertler einzig in der Liga daheim noch unbesiegt (5S, 2U), doch die Floridsdorfer sind als "Serientäter" erprobt, fügten vor wenigen Wochen Liga-Leader GAK 1902 die erste Heimniederlage zu.

Kam in diesem Sommer von der SV Guntamatic Ried zum FAC: Felix Seiwald. Der 23-jährige Salzburger stand rund neun Jahre bei den "Wikingern" unter Vertrag und rang beim Hinspiel am 30. Juli mit den Floridsdorfern den Innviertlern am FAC-Platz ein 1:1 ab. Wie damals kommt es auch im Retourmatch zur Sonntags-Matinee.

"Ried ist auch in Statistiken aktuell überall Spitze, was ihre gute Performance unterstreicht"

Auf den Floridsdorfer Athletiksport-Club wartet am kommenden Sonntag ein starker Gegner in der Innviertel Arena, denn mit der SV Guntamatic Ried gastiert der FAC bei der besten Mannschaft der aktuellen Formtabelle. Aber auch die Leistung der Floridsdorfer konnte sich in den vergangenen Wochen sehen lassen. Neben einem fulminanten 3:1-Auswärtssieg gegen Tabellenführer GAK 1902, durften die Blau-Weißen auch in der letzten Runde gegen Aufsteiger SV Stripfing jubeln. Zwei Kopfballtore von Innenverteidiger Christian Bubalovic führten am Freitag zum souveränen 2:0-Erfolg gegen die Niederösterreicher. Nun wartet mit der SV Ried eines der Top-Teams der Liga auf den FAC.

Bereits in der 1. Runde der ADMIRAL 2. Liga trafen die beiden Teams aufeinander. Nach einer vorzeitigen 1:0-Führung durch einen Foulelfmeter von Kapitän Mirnes Becirovic (47.), konnte die SV Ried durch einen Kopfballtreffer von Abwehrchef Nikki Havenaar (56.) noch den Ausgleich in der Hopfengasse erzielen. Um dieses Mal einen Sieg einzufahren, wird erneut eine gute Mannschaftsleistung notwendig sein.

Cheftrainer Mitja Mörec ist sich aber sicher, dass für seine Jungs mit einer guten Performance einiges möglich ist: „Ich glaube, dass wir eine ähnlich starke Leistung wie gegen den GAK benötigen, um am Sonntag zu punkten. Ried ist auch in den Statistiken aktuell überall an der Spitze, was ihre gute Performance unterstreicht. Trotzdem müssen wir uns auf uns konzentrieren und unser Spiel aufziehen. Wenn wir es schaffen uns so zu präsentieren wie in den letzten zwei Spielen, ist alles möglich!“

Der kommende Gegner aus dem Innviertel rangiert nach sechs ungeschlagenen Runden aktuell mit 26 Punkten auf dem dritten Tabellenplatz, ex aequo mit dem Floridsdorfer AC. Nur ein Punkt trennt die beiden Teams vom Zweitplatzierten Schwarz-Weiss Bregenz. Mit einem Sieg am Sonntag könnten die Hauptstädter also an den Oberösterreichern vorerst vorbeiziehen. Einen Vorteil haben die Rieder allerdings: Sie haben ein Spiel weniger als die Blau-Weißen. Denn das abgesagte Duell mit dem SK Sturm Graz II wird erst in der kommenden Woche nachgetragen. Die Tabellensituation lässt also ein spannendes Spiel erwarten.

„Es ist auf jeden Fall ein spezielles Spiel für mich"

„Ich glaube, dass es ein Spiel auf sehr hohem Niveau sein wird. Die Rieder haben aktuell einen tollen Lauf, aber auch wir haben uns in den vergangenen Runden sehr stark präsentiert. Kleinigkeiten werden über Sieg oder Niederlage entscheiden. Wir müssen giftig in die Zweikämpfe gehen, dann können wir am Sonntag erfolgreich sein!“, so FAC-Abwehrspieler Felix Seiwald.

Beim FAC kennt vermutlich keiner die Innviertel Arena so gut wie Defensivmann Felix Seiwald. Der gebürtige Salzburger stand gut neun Jahre bei den Wikingern unter Vertrag, ehe er im Sommer dieses Jahres nach Floridsdorf wechselte und sich beim FAC prompt als Stammspieler etablierte. „Es ist auf jeden Fall ein spezielles Spiel für mich. Ich habe neben meiner Freundin auch noch viele Freunde in der Region. Es wird ein spannendes Gefühl sein sich erstmals in der Gästekabine umzuziehen, aber ich glaube das wird mich noch mehr pushen“, so Felix Seiwald.

