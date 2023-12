In seinem letzten Heimspiel des Jahres empfängt der Tabellendritte SV Guntamatic Ried zum Top-Spiel der 16. Runde in der ADMIRAL 2. Liga den punktgleichen Tabellenvierten Floridsdorfer Athletiksport-Club (Sonntag, 3. Dezember, 10:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER). Wobei die Innviertler noch final 2023 das Nachtrags-Spiel am nächsten Mittwoch beim SK Sturm Graz II (ab 18:30 Uhr, Ligaportal-LIVETICKER) haben und somit im Idealfall noch als Tabellenzweiter überwintern könnten. Tickets für das Spiel gegen den FAC gibt es in der SVR-Geschäftsstelle, online unter svried.at und am Spieltag ab 8.30 Uhr an den Stadionkassen. Anlässlich des „Bratwürstel-Sonntags“ gibt es an diesem Tag in der Innviertel Arena Bratwürstel mit Sauerkraut und eine große Bosna um jeweils nur 3 Euro.

Noch zwei Mal einschwören und alles raus holen für die "Wikinger", die binnen vier Tagen noch zwei Restspiele für 2023 auf dem Programm haben und dabei sechs Punkte anpeilen.

"Sind extrem wichtige Siege, wenn man gewinnt, auch wenn man einmal nicht besonders gut spielt"

Die SV Guntamatic Ried, einzig in der Liga daheim noch unbesiegt (5S, 2U), siegte in der vergangenen Runde der ADMIRAL 2. Liga auswärts beim Tabellenvorletzten FC Dornbirn mit 2:0. Die Rieder Treffer erzielten Innenverteidiger Oliver Steurer (25.) und Stürmer-Youngster Belmin Beganovic (51.). Die SV Ried hat jetzt 26 Punkte am Konto und ist Dritter in der Tabelle.

„Aufgrund der Gegebenheiten war es in Dornbirn kein leichtes Spiel. Es war eine extreme Kälte, sehr schwierige Platzverhältnisse und ein tiefstehender Gegner“, betont SVR-Kicker Mark Grosse. „Dornbirn war nicht einfach zu bespielen. Wir haben es aber gut gemacht und verdient gewonnen. Das sind extrem wichtige Siege, wenn man gewinnt, auch wenn man einmal nicht besonders gut spielt.“

SVR-Cheftrainer Maximilian Senft: „Wir haben in Dornbirn die schwierigen Verhältnisse angenommen und unseren fünften Zu-Null-Sieg eingefahren. Die Mannschaft kann mittlerweile Spiele sowohl über Spektakel als auch über dreckige Siege für sich entscheiden. Wofür wir immer stehen wollen, ist unsere Kampfbereitschaft, die Umstände so anzunehmen, wie sie sind."

„Sie haben GAK geschlagen und stehen weit oben in der Tabelle"

Der FAC war in der vergangenen Runde zuhause gegen Aufsteiger SV Stripfing mit 2:0 erfolgreich und landete davor einen 3:1-Coup beim bis dato zuhause noch ohne Punkteverluste dastehenden Liga-Leader GAK 1902. Für die Wiener traf gegen die Stripfinger Innenverteidiger Christian Bubalovic doppelt (47., 76.). Der FAC ist mit 26 Punkten hinter Ried Tabellenvierter.

„Mit dem FAC kommt ein sehr guter Gegner zu uns. Sie haben den GAK geschlagen und stehen weit oben in der Tabelle. Nichtsdestotrotz werden wir so spielen und auftreten, dass wir auch gegen den FAC einen Sieg einfahren können“, sagt Mark Grosse. „Die letzten beiden Spiele gegen den FAC und Sturm Graz sind sehr wichtig für uns. Wir werden zwei Mal noch alles geben, damit wir mit einem guten Gefühl in die Winterpause gehen können. Zuhause haben wir jetzt wieder eine Heimstärke entwickelt. Wir Spieler spüren die Unterstützung der Fans und wollen das auch zurückgeben.“

Maximilian Senft: „Der FAC spielt eine hervorragende Saison bis jetzt und könnte sogar mit mehr Punkten dastehen. Unsere Vorfreude auf dieses Highlight-Spiel ist riesengroß. Gemeinsam mit unseren Fans in unserem Stadion wollen wir unsere Grenzen verschieben. Das wird auch notwendig sein, um den FAC zu schlagen. Ich erwarte ein enges, heiß umkämpftes Spiel."

Marcel Ziegl, Philipp Pomer und Matthias Gragger sind weiterhin verletzt. Auch Nico Wiesinger fällt noch aus. Diego Madritsch und Oguzhan Özlesen sind ins Training zurückgekehrt. Fabian Rossdorfer fehlt erkrankt.

Das letzte Aufeinandertreffen

In der Auftaktrunde dieser 2. Liga-Saison trennten sich die SV Guntamatic Ried und der FAC am 30. Juli 2023 in Wien mit einem 1:1. Die Führung für den FAC erzielte Mirnes Bećirović (47.) aus einem Elfmeter. Nikki Havenaar glich in der 56. Minute aus.

Die Zahlen zum Spiel

Die SV Guntamatic Ried und der FAC spielten in der 2. Liga bisher neun Mal (2017-20, 2023/24) gegeneinander. Sechs Mal siegte Ried, einmal der FAC. Zwei Spiele endeten Unentschieden bei einer Gesamttordifferenz von 27 zu 9 für die Innviertler. In der 1. Cup-Runde 2008 war Ried beim FAC mit 4:1 erfolgreich.

