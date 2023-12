Der SK Sturm Graz II war am gestrigen Freitag in der ADMIRAL 2. Liga zu Gast beim SKN St. Pölten. Die Grazer mussten sich am Ende mit 1:3 geschlagen geben (zum Liveticker). Bei den Jungblackies standen dennoch drei Spieler im Mittelpunkt. Kicker der Jahrgänge 2007 und 2008 (!) - so junge Spieler hat heuer noch kein Verein im österreichischen Profifußball eingesetzt.

Der SK Sturm II musste sich Freitagabend im Schneegestöber dem SKN St. Pölten geschlagen geben.

Erinnerungen an Deutschland-Legionär Michael Gregoritsch mit 15

Richmond Osayantin, Oliver Sorg und Abdoulie Kante kamen am Freitag zum Einsatz, Osayantin und Sorg 90 Minuten, Kante 17 Minuten. Osayantin wurde am 19. Juni 2007 geboren und ist damit erst 16 Jahre alt, ebenso wie sein Teamkollege Sorg, der am 31. Juli 2007 geboren wurde. Kante ist überhaupt erst 15 Jahre alt - er wurde am 1. Januar 2008 geboren. Die Jungspunde wurden aus Mangel an Spielern bei den Murstädtern nachnominiert.

Das Trio erinnert an Deutschland-Legionär Michael Gregoritsch (gebürtiger Grazer), der vor 13 Jahren in der österreichischen Bundesliga für KSV 1919 mit 15 Jahren sogar sein erstes Tor erzielte.

