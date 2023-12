Das "Nonplusultra" der absolvierten Herbstsaison in der ADMIRAL 2. Liga kommt aus der Landeshauptstadt der Steiermark und befindet sich - nach dem "Dornbirn-Dilemma" am letzten Spieltag der Vorsaison - neuerdings auf Kurs in Richtung Comeback ins Oberhaus, in die ADMIRAL Bundesliga: der GAK 1902. Nachfolgend der Winterfahrplan des Liga-Leaders, der nach 15 Runden stattliche 37 Punkte (12S, 1U, 2N) vorzuweisen und den ersten und namhaftesten Verfolger, die SV Guntamatic Ried (siehe auch HIER), bereits acht Zähler hinter sich gelassen hat.

Hatten bereits in ihrem "Herbst-Hoch" jede Menge Grund zur Freude und wollen im Frühjahr ein "Déjà-vu" tunlichst vermeiden, sich die "Butter" diesmal nicht mehr "vom Brot" nehmen lassen: die Rotjacken aus Graz.

Trainingsstart & Trainingslager

Trainingsstart: 09. Jänner 2024 im Sportcampus Weinzödl

Trainingslager: 22. - 27. Jänner 2024 in Loipersdorf (Hotel Stoiser)

Testspiele

13. Jänner, 15:00 Uhr: SK Fürstenfeld (Landesliga Steiermark) - GAK 1902 (JUFA Fürstenfeld Kunstrasen)

19. Jänner: Wolfsberger AC (ADMIRAL Bundesliga) - GAK 1902 (Ort und Zeit offen)

27. Jänner: WAC Amateure (Regionalliga Mitte) - GAK 1902 (Ort und Zeit offen)

02. Februar: KSV 1919 (ADMIRAL 2. Liga) - GAK 1902 (Ort und Zeit offen)

03. Februar, 15:30 Uhr: GAK 1902 - ASK Voitsberg (Regionalliga Mitte) (Sportcampus Weinzödl Kunstrasen)



10. Februar, 11:00 Uhr: Deutschlandsberger SC (Regionalliga Mitte) - GAK 1902 (Koralmstadion)

Die Reise in Richtung Frühjahrsaison steht! 🚌⚽️ #grazerak #LigaZwa pic.twitter.com/73Mo39mQff — GAK 1902 (@grazerak) December 29, 2023

Fotocredit: RiPu-Sportfotos