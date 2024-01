Der GAK 1902, der in der ADMIRAL 2. Liga mit acht Punkten Vorsprung auf den Tabellenzweiten SV Guntamatic Ried als souveräner Spitzenreiter überwintert, verpflichtet Gabriel Zirngast. Der 21-jährige Mittelfeldspieler, am 20. Jänner 2002 in Tulln an der Donau geboren, hat einen eineinhalbjährigen Leihvertrag mit Kaufoption unterzeichnet und bringt eine beeindruckende Mischung aus Talent und - für sein junges Alter - Erfahrung in das Team der Steirer.

Bundesliga-Debüt mit LASK

Mit einer Körpergröße von 181 cm und Erfahrungen in österreichischen sowie deutschen Fußballligen, verspricht das Talent eine dynamische Präsenz im Mittelfeld der Rotjacken zu sein.

Gabriel Zirngast begann seine Karriere beim FC Tulln und durchlief verschiedene Stationen, darunter die Jugendabteilungen der SV Langenrohr, SV Ried und FC Ingolstadt 04.

Bei letztgenanntem Verein debütierte er auch im Erwachsenenfußball, bevor er zur Saison 2022/23 nach Österreich zurückkehrte und sowohl für die LASK Amateure als auch in der Bundesliga für den LASK (zwei Einsätze) spielte.



Der Niederösterreicher hat auch auf internationaler Ebene sein Können unter Beweis gestellt und spielte für Österreich in der U-18 und U-21 Nationalmannschaft (zwei Einsätze).

"Gabriel passt perfekt zu unserer Vision des Vereins"

"Gabriel ist ein Spieler mit großer Zukunft und passt perfekt zu unserer Vision des Vereins", erklärt Sportdirektor Dieter Elsneg. "Wir sind überzeugt, dass Gabriel eine wichtige Rolle in unserem Streben nach sportlichem Erfolg spielen kann."

Gabriel Zirngast selbst äußert sich begeistert über seine neue Herausforderung: "Ich freue mich riesig, Teil des GAK zu sein und kann es kaum erwarten, meine Fähigkeiten auf dem Platz zu zeigen. Der Verein hat große Ambitionen, und ich bin hier, um dazu beizutragen, diese zu erreichen."

Wir verpflichten Mittelfeldspieler Gabriel #Zirngast, der einen eineinhalbjährigen Leihvertrag mit Kaufoption unterzeichnet hat. Der 21-jährige bringt eine Mischung aus Talent und Erfahrung in unser Team. 😍✍🏻 #grazerak #ligazwa #inundaut



🔗 Mehr dazu: https://t.co/loE4YLVvxM pic.twitter.com/g7rUOfD6fu — GAK 1902 (@grazerak) January 3, 2024

Fotocredit: GAK 1902