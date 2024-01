Der SV Stripfing, über die Winterpause auf Rang neun in der ADMIRAL 2. Liga liegend, verpflichtet Maximilian Uhlig als neuen Cheftrainer. Er kommt vom Kooperationsverein FK Austria Wien. Florian Hart, welcher mit Maximilian Uhlig bereits bei den Young Violets und zuvor bei der U18 zusammenarbeitete, wird Co-Trainer.

Neo-Cheftrainer Maximilian Uhlig und "Co" Florian Hart (v.l.n.r.)

Kooperationsverein als "Sprungbrett" in die ADMIRAL 2. Liga

Der 30-jährige gebürtige Wiener Maximilian Uhlig ist neuer Chef-Trainer der Kampfmannschaft. Uhligs Trainerkarriere begann im Nachwuchs von Admira Wacker, ehe Max 2015 in den Nachwuchs vom FK Austria Wien wechselte. Später arbeitete er in der Austria-Akademie unter anderem als U18-Co-Trainer von Cem Sekerlioglu. Im Sommer 2021 übernahm Uhlig die U16-Akademiemannschaft, bevor er schließlich im Sommer 2023 Chef-Trainer der Young Violets in der Regionalliga Ost wurde.

Florian Harts Karriere als Trainer begann in der U15 des ESV Haidbrunn Wacker Wiener Neustadt, es folgte ein Engagement in der Akademie von Admira Wacker, ehe auch Florian zum FK Austria Wien wechselte. Als Spieler lief Hart für den LASK, Ried, Grödig und Mattersburg 164-mal in Österreichs höchster Spielklasse auf. Von 2012 bis 2014 spielte er für SönderjyskE in Dänemark. 26-mal durfte Florian Hart das Trikot der österreichischen Nachwuchsnationalteams tragen.

Florian Sattler, Co-Trainer unter dem ehemaligen Chef-Trainer Christian Wegleitner und Goran Djuricin, bleibt in seiner bisherigen Funktion dem Trainerteam erhalten. Das neue Trainerteam wird am 08. Jänner pünktlich zum Start der Vorbereitung auf die Rückrunde der ADMIRAL 2. Liga zum ersten Mal das Training leiten. Am 12. Jänner kommt es im ersten Test zum Duell mit den Young Violets.

"Verein hat sich kontinuierlich weiterentwickelt."

Maximilian Uhlig, Chef-Trainer SV Stripfing: "Nach 8 Jahren bei Austria Wien, in denen ich als Trainer vom Nachwuchs bis zur 2. Mannschaft alle Stufen durchlaufen habe, freue ich mich jetzt auf die neue Aufgabe beim SV Stripfing. Der Verein hat sich in den letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt und mit Erich Kirisits einen Mann an der Spitze, der diese Entwicklung sehr professionell vorantreibt. Gemeinsam mit meinem Trainerteam freue ich mich darauf, eine Mannschaft aus erfahrenen, etablierten 2. Liga-Spielern und jungen Talenten weiterzuentwickeln.“

Florian Hart, Co-Trainer SV Stripfing: "Ich freue mich auf die neue Aufgabe, die Mannschaft und natürlich auch auf die 2. Liga. Der SV Stripfing ist ein sehr ambitionierter Klub, ich möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft beitragen. Die Winterpause ist vorbei, ich kann es gar nicht erwarten, endlich auf dem Trainingsplatz zu stehen.“

"Sofort gemerkt, wie sehr er für diese neue Aufgabe brennt."

Alexander Grünwald, Sportdirektor SV Stripfing: "In meinen Gesprächen mit Max habe ich sofort gemerkt, wie sehr er für diese neue Aufgabe brennt. Mit ihm konnten wir einen der gefragtesten Trainer der jungen Trainergeneration für den SV Stripfing gewinnen. Maximilian kennt viele unserer jungen Spieler, hat diese teilweise bereits in der Austria Akademie trainiert. Florian Hart bringt neben seiner Eigenschaft als sehr engagierter Trainer auch viel Erfahrung als aktiver Spieler mit, dieser Mix ist perfekt für uns. Mich freut auch besonders, dass Florian Sattler weiterhin dem Trainerteam angehört, er kennt die Mannschaft und den Verein schon eine lange Zeit. Ich freue mich, dass dieses Trainerteam den Weg mit uns gehen möchte und bin überzeugt, dass wir gemeinsam erfolgreich sein werden.“

ℹ️ Max Uhlig wechselt zum SV Stripfing



Nach achteinhalb Jahren bei Austria Wien übernimmt der 30-Jährige nun einen Posten als Chefcoach in #LigaZwa. Uhlig war Trainer im violetten Nachwuchs sowie der Akademie und zuletzt für die Young Violets in der #RLO verantwortlich.#faklive pic.twitter.com/oWu1oWXTxP — FK Austria Wien (@FKAustriaWien) January 5, 2024

Fotocredit: SV Stripfing