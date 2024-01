Frohe Kunde für alle Fans der SV Guntamatic Ried über einen prominenten, ersten Neuzugang im neuen Kalenderjahr 2024. Der "verlorene Sohn" Ante Bajic, zuletzt beim SK Rapid in der ADMIRAL Bundesliga im Einsatz, wird ab sofort wieder für den derzeit Tabellenzweiten der ADMIRAL 2. Liga kicken. Der 28-jährige Innviertler spielte bereits von 2018 bis 2022 für die "Wikinger". Ante Bajic hat einen Vertrag für dreieinhalb Jahre unterschrieben und wird bereits am Montag beim SVR-Trainingsauftakt mit dabei sein. Siehe auch HIER!

V.l.: SVR-Präsident Thomas Gahleitner, Ante Bajic und SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala.

„Dass Ante in die 2. Liga wechselt, zeigt seine Verbundenheit zur SV Guntamatic Ried"

„Den Spieler und vor allem den Menschen Ante Bajic muss man in Ried und im Innviertel nicht näher vorstellen“, sagt SVR-Sportvorstand Wolfgang Fiala. „Dass Ante in die 2. Liga wechselt, zeigt seine Verbundenheit zur SV Guntamatic Ried und die Kraft, die unser Verein in den vergangenen sechs Monaten entwickelt hat. Das Wichtigste ist allerdings, dass Ante zu unserer Spielidee passt und unseren Kader in der Spitze weiter verbessert.“

„Es ist uns gelungen, mit Ante Bajic einen Wunschspieler unserer sportlichen Führung zurück nach Ried zu holen. Der Dank gilt dabei ganz besonders unseren Sponsoren und Partnern, die diesen Transfer mit einem zusätzlichen Engagement ermöglicht haben. Wir sind überzeugt, dass Ante die SV Guntamatic Ried sowohl menschlich als auch sportlich bereichern und uns bei unserem Ziel, wieder in der obersten Liga zu spielen, helfen wird“, betont SVR-Präsident Thomas Gahleitner.

„Die vergangenen Monate waren nicht einfach für mich"

„Die vergangenen Monate waren nicht einfach für mich. Ich hatte wenige Einsätze und deshalb habe ich mich jetzt für einen Wechsel entschieden“, erklärt Ante Bajic. „Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Entscheidung für die SV Guntamatic Ried die richtige ist. Ich kenne den Verein und möchte in Ried spielerisch wieder dorthin zurückkommen, wo ich schon war, und der Mannschaft mit meinen Toren und Assists weiterhelfen. Wenn wir im Verein alle zusammenhalten, dann werden wir unsere Ziele erreichen. Ich freue mich jetzt sehr auf die Rückkehr nach Ried.“

Schwungvoll, dynamisch, torgefährlich haben die SV Ried-Fans Ante Bajic in Erinnerung. Nun kehrt der gebürtige Innviertler aus der Bundeshauptstadt an seine alte Wirkungsstätte zurück

Steckbrief Ante Bajic:

geboren am 22. August 1995 in Braunau

Nationalität: Österreich

Position: Mittelfeld

Größe: 183 cm

Bisherige Vereine: SK Altheim (2002-06), Wacker Burghausen (2006-14), Union Gurten (2014-18), SV Guntamatic Ried (2018-22), SK Rapid (2022-24), SV Guntamatic Ried (ab 2024).

Die Tinte ist trocken! ✍️🙌



Ante Bajic ist wieder DAHOAM! Ante hat einen Vertrag für dreieinhalb Jahre unterschrieben. 💥🖤💚#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/sQN2eka1T8 — SV Ried 1912 (@svried1912) January 5, 2024

Fotocredit: SVR