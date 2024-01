Ein spannendes Hallenmasters von Veranstalter SKU Ertl Glas Amstetten ging am gestrigen Dreikönigstag in einer bis auf den letzten Platz ausverkauften Johann-Pölz-Halle über die Bühne. Mit sehenswertem Hallenfußball und viel Spannung kamen die zahlreichen Fans voll auf ihre Kosten. Mit der SG Ardagger/Viehdorf gab es einen würdigen Sieger. Der Ost-Regionalligist eliminierte im Halbfinale das Veranstalterteam, ADMIRAL 2. Liga-Schlusslicht SKU Amstetten, und holte sich nach 2020 zum zweiten Mal den Sieg in diesem Traditionsturnier.

Stehend v.l.: Udo Baumgartner (SKU), Thomas Hinterndorfer (stadtWerke), Kiehberger Lukas (Torschützenkönig), Bürgermeister Christian Haberhauer, Gerhard Reikersdorfer (SKU), Stadtrat Stefan Jandl; Knieend v.l.: Ferdinand Unterbuchschachner (Ardagger), Marcel Seibert (NWZ SKU/AFW), Gabriel Sandner (Schwertberg), Niels Hahn (Amstetten), Sebastian Aigner (Ardagger).

Torjäger-"Krone" ging an Lukas Kiehberger

Das Nachwuchszentrum SKU Ertl Glas Amstetten/AFW Waidhofen trat mit der U18-Mannschaft an und schaffte es mit überzeugenden Leistungen bis ins Halbfinale. Die Siegerehrung und die Ehrung des Allstar-Teams wurde von Herrn Bürgermeister Christian Haberhauer persönlich vorgenommen.

All-Star-Team:

Sebastian Aigner (Tor, Ardagger), Gabriel Sandner (Schwertberg), Marcel Seibert (NWZ Amstetten/Waidhofen), Niels Hahn (Amstetten), Ferdinand Unterbuchschachner (Ardagger)



Torschützenkönig:

Lukas Kiehberger (Ardagger, 7 Treffer)

Alle Details auf https://www.sku-amstetten.at/aktuelles/news/details/mibag-fussball-hallen-masters-2024

Fotocredit: : Aichinger/SKU Amstetten