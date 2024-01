Am Montag, dem 8. Jänner 2024, beginnt beim FC Liefering, über den Winter auf Rang 13 in der ADMIRAL 2. Liga befindlich, die Vorbereitung auf die bevorstehenden Aufgaben. Als Erstes steht dabei das traditionelle Langlauf-Trainingslager in Radstadt an, ehe ab 11. Jänner die fußballspezifische Vorbereitung in den Fokus rückt. Vor der Mannschaft liegen insgesamt fünf Testspiele und ein neuntägiges Trainingslager im spanischen El Saler. Am 17. Februar startet für die Jungbullen das Frühjahr mit dem Nachtragsspiel der 16. Runde beim Vorletzten FC Dornbirn.

Mit aufgeladenen Akkus schwört man sich beim ADMIRAL 2. Liga-13. aus der Mozartstadt auf die Frühjahrssaison ein.

Cheftrainer Onur Cinel: „Die längere Pause haben wir genutzt, um die Akkus aufzuladen und gleichzeitig mit einem Heimtrainingsplan eine perfekte Basis für das erste Training zu schaffen. Nun sind wir froh, dass wir gemeinsam wieder anpacken können. Unser Ziel in der Vorbereitung ist es, die fast sechs Wochen optimal zu nutzen, um als Team weiter zusammenzuwachsen und die Intensität, Power und Energie zu entwickeln, die uns gegen Ende der Herbstsaison ausgezeichnet haben.

Gerade am Ende der Hinrunde haben wir gemerkt, dass wir in einen Flow kommen können, was auch damit verbunden war, dass wir intensiver und körperlicher aufgetreten sind. Genau daran wollen wir anknüpfen. Wir freuen uns daher extrem auf die Rückrunde und möchten untermauern, dass wir einen Schritt nach vorne gemacht haben. Nun sind wir bereit, den nächsten zu gehen.“

FC Liefering-Cheftrainer Onur Cinel will seine Jungbullen im Frühjahr zur Hochform auflaufen sehen, um der hinteren Tabellenregion möglichst zeitnah den Rücken zu kehren.

Personal-News bei den Jungbullen

Raphael Hofer kehrt für die Frühjahrssaison als Kooperationsspieler zum FC Liefering zurück. Auch Justin Omoregie, Bryan Okoh und Lukas Wallner stehen als Kooperationsspieler wieder bis auf Weiteres zur Verfügung.

Terminübersicht

08.–10. Jänner 2024 | Langlauf-Trainingslager in Radstadt

in Radstadt 11. Jänner 2024 | Trainingsauftakt

13. Jänner 2024 | 11:00 Uhr | Testspiel vs. FC Kufstein (Red Bull Fußball Akademie)

(Red Bull Fußball Akademie) 20. Jänner 2024 | 14:00 Uhr | Testspiel vs. FC Augsburg II (Red Bull Fußball Akademie)

(Red Bull Fußball Akademie) 24. Jänner–02. Februar 2024 | Trainingslager in El Saler/Valencia

in El Saler/Valencia 30. Jänner 2024 | 12:00 Uhr | Testspiel vs. AS Monaco U21 (El Saler)

(El Saler) 03. Februar 2024 | Testspiel (Gegner noch offen)

09. Februar 2024 | Testspiel (Gegner noch offen)

17. Februar 2024 | 14:30 Uhr | 2. Liga Nachtragsspiel vs. FC Dornbirn (Stadion Birkenwiese)

Fotocredit: FC Red Bull Salzburg via Getty