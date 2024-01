Der FC Mohren Dornbirn 1913 belegt über die Winterpause Rang 15 in der ADMIRAL 2. Liga, hat damit einzig das noch sieglose Schlusslicht SKU Ertl Glas Amtstetten hinter sich gelassen und wird im Frühjahr gewiss darauf pochen, ehestmöglich eine "große (Punkte-)Beute" an Land zu ziehen, um den Abstiegsrängen zu entkommen. Nachfolgend die Terminübersicht der Vorbereitung.



Misaki Sato und der FC Dornbirn streben im Frühjahr nach dem Verlassen der Abstiegsränge und einer möglichst großen Punkteausbeute.

Trainingsstart & Testspiele

Die Truppe aus dem Ländle startet am kommenden Donnerstag, dem 11. Jänner 2024, in die Vorbereitung auf das Frühjahr. Das erste Training beginnt um 15:30 Uhr. Bis zum Saisonstart am 17. Februar gegen den FC Liefering absolviert das Team von Cheftrainer Thomas Janeschitz folgende Testspiele (jeweils auswärts):

20.01.2024 - 13:00 Uhr - FC Wil

27.01.2024 - Zeit noch offen - SCR Altach Juniors

03.02.2024 -11:00 Uhr - VFB Hohenems

10.02.2024 - 14:00 Uhr - FC Lauterach

Fotocredit: GEPA ADMIRAL