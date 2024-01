Der FC Flyeralarm Admira gibt am heutigen Montag, dem 8. Jänner 2024, bekannt, dass sich der ADMIRAL 2. Ligist, der nach der Herbstsaison als Tabellenelfter überwintert, und Martin Krienzer auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung geeinigt haben. Der 23-jährige Stürmer und ehemalige ÖFB-U19-Spieler (sechs Einsätze) wechselte im Sommer 2022 vom SK Sturm Graz II in die Südstadt.

Drei Tore und sechs Assists in 28 Einsätzen für Panther

Martin Krienzer wurde in der Jugend des SK Sturm ausgebildet, nachdem er mit dem Fußball spielen beim SV Stallhofen (2008-2010) bekann. Der beidfüßige Mittelstürmer kam 2016 zu ersten Einsätzen für die 2. Mannschaft des SK Sturm.

In der Saison 2019/20 gab es für den Angreifer am letzten ADMIRAL Bundesliga-Spieltag gegen den TSV Hartberg einen Kurzauftritt. An jenem 5. Juli 2020 wurde der Millenium-Geborene (12.02.2000) für die letzten 17 Minuten bei der 1:4-Heimniederlage der Grazer gegen die Hartberger eingewechselt.

Die darauffolgende Saison spielte Krienzer beim SV Lafnitz (29 Spiele, 6 Tore, 5 Assists), ehe es zu den "Schwoazn" zurückging. Für den SK Sturm Graz II brachte es der Offensivakteur gesamt auf 98 Pflichtpartien und dabei auf stolze 50 Tore (5 Assists). Im Sommer 2022 folgte dann der Wechsel zum FC Flyeralaram Admira, für die der 1,80 Meter-Mann in 28 Einsätzen drei Tore und sechs Vorlagen beisteuerte. In der laufenden Spielzeit kam es zu keinen weiteren Einsätzen mehr. Jakob Tranziska zum "Casting" in Tschechien Nach Krienzer könnte es zu einem weiteren Stürmer-Abgang bei der Admira kommen. So absolviert laut der "Kronen Zeitung" der 22-jährige Deutsche Jakob Tranziska ein Probetraining beim tschechischen Erstliga-Letzten Dynamo Budweis.

