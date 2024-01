Nicht erst seit gestern wecken immer wieder aufstrebende Talente von ADMIRAL Bundesliga-Serienmeister FC Red Bull Salzburg und ADMIRAL 2. Liga-Kooperationsverein FC Liefering Begehrlichkeiten bei Top-Klubs in ganz Europa... Diesmal haben mit den italienischen Serie A-"Schwergewichten" FC Bologna und AC Florenz sowie dem schottischen Traditionsverein Celtic Glasgow gleich drei namhafte Klubs ein Auge auf den 18-jährigen, zentralen Mittelfeldspieler Tim Paumgartner geworfen, der sich in der Herbstsaison zur Stammkraft bei den "Jungbullen" gemausert hat.

Macht der 18-jährige, gebürtige Salzburger Tim Paumgartner, hier im Testspiel der "Jungbullen" gegen Regionalliga Mitte-Verein Union Gurten, schon im Winter den Sprung über die Landesgrenzen?

"Bewerbungsschreiben" dank nationaler und internationaler "Sternstunden" versandt

Der 1,96 Meter große Rechtsfuß, der neben dem Liga-Betrieb auch in der UEFA Youth League aufzuzeigen vermochte, brachte es in der heurigen Spielzeit bislang auf zwölf Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga (ein Treffer sowie Assist) und erzielte auf internationalem Parkett gegen die U19 von Benfica Lissabon den 1:1-Ausgleichstreffer. Laut den "Salzburger Nachrichten" habe Tim Paumgartner nun sowohl auf dem "Stiefel" als auch auf der "Insel" Aufsehen erregt.

Über die Amateurklubs FC Puch und SV Kuchl hatte der heute 18-Jährige den Sprung zu den "Roten Bullen" geschafft und verfügt nun noch über einen gültigen Vertrag bis Sommer 2024... Ob der talentierte Mittelfeldspieler schon zuvor dem Lockruf aus dem Ausland folgt?

