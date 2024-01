Nach eindrucksvoller Aufholjagd, die ihresgleichen sucht, rettete sich der KSV 1919 in der Vorsaison und schaffte den Klassenerhalt in der ADMIRAL 2. Liga. Den Frühjahrs-Flow nahmen die Falken in die Herbstsaison mit, flogen bis auf Rang 8 im dichtgedrängten Verfolgerfeld von Liga-Leader GAK 1902, nur vier Zähler hinter dem Dritten SW Bregenz. Müßig zu fragen, wohin sie im vergangenen Jahr abgestürzt wären, wäre nicht Abdulah Ibraković als "Retter" im Oktober 2022 zurückgekehrt. Im exklusiven "Give-me-Five"-Interview stellte sich der 53-jährige Erfolgscoach den Fragen von Ligaportal-Redakteur Herbert Pumann.

Ehrgeizig, engagiert und emotional: "Ibrakadabra"...der Magier alias Falken-Retter Abdulah Ibraković. Man darf gespannt, wo die Reise für die Kapfenberger in diesem Frühjahr hingehen wird und ob sie den Flow fortsetzen.

"Ein paar Spieler haben noch mehr gemacht"

Ligaportal: Vorweg ein Gutes Neues Jahr! Die Leistungsdiagnostik haben die Kapfenberger Spieler bereits in der ersten Jännerwoche absolviert, am gestrigen Montag war das erste Mannschaftstraining. Waren alle an Bord, wie haben Sie die Mannschaft vorgefunden und wie waren die Tests?

Abdulah Ibraković: Mit den Leistungstests bin ich zufrieden. 95 Prozent sind erreicht, von dem was individuell geplant und gemacht wurde. Ein paar Spieler haben noch mehr gemacht, weil sie in den nächsten sechs Monaten eine noch bessere Rolle im Team spielen wollen. Wichtig ist, dass alle Spieler ohne Speck aus der Winterpause zurückgekommen sind.

Durch die Leistungstests haben wir festgestellt, dass alle Spieler ihre individuellen Hausaufgaben in der Pause wahrgenommen haben. Alle Spieler sind an Bord. Wir haben einen guten Kader und genug Quantität. Vielleicht bekommen wir noch qualitativ ein, zwei Spieler dazu. Das liegt jetzt am Verein.

"Wenn ich das hinbekomme, ist das für unser Team eine größere Verstärkung"

Ligaportal: Trainer haben gemeinhin immer Wünsche nach neuen Spielern. Wo sehen Sie für das Frühjahr noch Handlungsbedarf, auf welchen Positionen punktuell?

Abdulah Ibraković: Für meine Wünsche ist der KSV finanziell nicht stark genug. Aber es gibt sicher ein, zwei Positionen, wo wir uns verstärken können. Zwei schnelle Spieler, einen im Angriff und einen im Mittelfeld. Dazu denke ich, dass wir im Kader ein paar Spieler haben, die nicht so viel ihre Chance bekommen haben oder ich habe nicht alles aus ihnen rausgeholt.

Von daher ist es eine bessere Verstärkung, wenn ich aus drei, vier Spielern, die im Herbst nicht so oft zum Einsatz kamen, mehr raushole. Wenn ich das hinbekomme, ist das für unser Team eine größere Verstärkung.

Am "Zaubertrank" allein lag´s nicht, dass Richard Strebinger im Herbst der große Goalie-Rückhalt der Kapfenberger war und in den 16 Liga-Partien vier Mal ohne Gegentor blieb. Doch fliegt der im Februar 31-jährige Ex-Rapidler auch im Frühjahr weiter durch den Falken-Sechzehner?

Anfragen für Spieler-Quartett

Ligaportal: Dank überzeugender und top Leistungen in der Herbstsaison haben womöglich einige KSV-Spieler Begehrlichkeiten geweckt. Wir haben z. Bsp. im November mal über Rückhalt & Routinier Richard Strebinger gesprochen. Wie weit gibt es da Anfragen und sind Abgänge in der Wintertransferperiode zu erwarten?

Abdulah Ibraković: Ja, natürlich gibt es ein paar Anfragen für Spieler wie Richi Strebinger, Olivier N´Zi, David Heindl und Meletios Miskovic. Aber noch nichts konkret. Die Vorbereitung und Transferperiode hat ja grad erst begonnen. Schaun mer mal, was in den nächsten paar Tagen passiert. Hauptsache ist, dass wir auf unsere Vorbereitung fokussiert sind.

Ligaportal: Ihr habt den Frühjahrs-Flow mit in die Herbstsaison genommen und steht auf einem einstelligen Tabellenplatz, mit Tuchfühlung bis zu Rang 3 und bereits 12 Punkten Vorsprung auf Rang 14, einen Abstiegsplatz. Werden die Ziele neu definiert und wie lauten sie für die Frühjahrs-Saison?

Abdulah Ibraković: Das erste Ziel ist nachwievor der Klassenerhalt und das sekundäre, dass wir junge Spieler weiterentwickeln. Diese beiden Ziele haben Priorität und bleiben. Die Liga ist noch stärker. Jedes Team verstärkt sich und es kommen Spieler vom Ausland oder die in der Bundesliga nicht oft zum Einsatz kamen in die 2. Liga. Ich schaue da eher auf meine Spieler. Wer von ihnen nicht viel im Herbst gespielt hat, doch durchaus die Qualität für die 2. Liga hat. Da gilt es für mich, die Leistung noch mehr rauszuholen. Dann sind wir auf dem richtigen Weg.

Wenn wir so in der Spur bleiben, schauen wir natürlich etwas nach vorne, was für eine Platzierung möglich ist. Doch welcher Platz, können wir sicher jetzt noch nicht sagen. Wir wollen unser Spiel und unsere jungen Spieler weiter entwickeln, alles aus ihnen rausholen. Natürlich ist es mein Wunsch, vorne dabei zu sein. Aber das ist nicht so leicht. Man darf in dieser Liga kein Team, kein Spiel unterschätzen. Wir müssen vom ersten Training an im neuen Jahr bis zum letzten Spieltag arbeiten.

"Spieler können nicht mehr als einen Monat im Bett liegen..."

Ligaportal: Dass Spieler dank der Leistungen in der Herbstsaison Begehrlichkeiten bei anderen Klubs wecken, haben wir thematisiert. Wie schaut es denn mit dem Trainer aus, nach dieser fabelhaften Erfolgsgeschichte? Wie sieht Ihre Zukunft in Kapfenberg aus?

Abdulah Ibraković (lacht): Sie sind der Einzige, der mich das fragt. Keine Ahnung. Ich bin fokussiert, mache meinen Job und liebe ihn. Ich habe am Montag beim ersten Training wieder gemerkt, wie sehr mir der Fußball im letzten Monat gefehlt hat. Wie es mit mir bei Kapfenberg weiter geht, liegt am Verein.

Natürlich ist alles von Ergebnissen abhängig. Ich weiß schon, dass ein Trainer Leistung und vor allem Ergebnisse bringen muss, dann ist er gut. Stimmen die Ergebnisse nicht, verstehe ich, dass der Verein anders zu denken hat. Das ist ganz normal und unser Job. Ich schaue im Moment auf meine Mannschaft, wie ich die Spieler verbessere und dass wir viele Punkte holen im Frühling. Dann werden wir sehen, was passiert. Vielleicht gibt es die ein oder andere Richtung im Fußball...

Ligaportal: Eine Zugabe. Wie sieht das Vorbereitungsprogramm, inkl. Testspiele, auf die Frühjahrs-Saison* aus und wieso habt ihr schon so relativ früh mit dem Training begonnen, die erste Pflichtpartie der Falken ist ja erst am 23. Februar auswärts beim FAC?

Abdulah Ibraković: Mit Blick auf das erste Meisterschaftsspiel starten wir früh, ja. Andererseits darf man nicht vergessen, dass wir ein Profiverein sind und die Spieler arbeiten müssen. Das ist das Wichtigste. Sie können nicht mehr als einen Monat im Bett liegen bzw. nicht trainieren. Wir haben das Training entsprechend organisiert, dass sie arbeiten und sich jeden Tag weiter entwickeln. Fußball ist ein Prozess. Nach 30 Tagen Pause braucht der Körper das Training.

Die zweite Sache ist, dass wir ein Turnier spielen. Durch die Spiele über 45 Minuten können wir uns weiterentwickeln, bekommen alle Spieler Einsatzzeit und können sich beweisen. Wir können da auch unser System weiterentwickeln, Pressing usw.!

Schauen wir mal, wie mir gegen größere Mannschaften reagieren. Nach dem Turnier sind weniger Spiele. Wir werden dann sehen, dass wir zum Meisterschaftsstart eine starke erste Elf haben. In der Vorbereitung und den Spielen bekommt jeder seine Chance. Ich hoffe, dass wir einen großen Konkurrenzkampf um die Startelf-Trikots haben.

Ligaportal: Danke für das offene und interessante Gespräch. Alles Gute.

*Vorbereitungsprogramm KSV 1919 Winter 2024







Anm.: Letzte Spiel am 20. Jänner ist ein Platzierungs- oder Endspiel

Fotocredit: RiPu (2) und GEPA-ADMIRAL (1)