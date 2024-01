Mit Jurica Poldrugač verliert der ADMIRAL 2. Liga-Zehnte SV Licht-Loidl Lafnitz einen absoluten Leistungsträger, zieht es den 26-jährigen Kroaten, der allen voran im offensiven Mittelfeld zu den Aktivposten zählte, mit sofortiger Wirkung zum NK Varazdin in die SuperSport HNL, in die höchste kroatische Liga. Der Dauerbrenner kam heuer in der Herbstsaison zu knapp 1.300 Einsatzminuten im Liga-Betrieb (vier Treffer sowie Assists) und steuerte auch im UNIQA ÖFB-Cup zwei Tore und eine Vorlage bei.



Geht fortan in seiner Heimat Kroatien auf Torejagd und hinterlässt eine Vakanz im offensiven Mittelfeld beim SV Licht-Loidl Lafnitz: Jurica Poldrugač.

Von Kroatien in die Regionalliga, hernach in die 2. Liga und nun retour in die Heimat

Im Sommer 2022 war Jurica Poldrugač vom SV Allerheiligen aus der Regionalliga Mitte "eine Etage" höher in die Oststeiermark zum ADMIRAL 2. Ligisten SV Licht-Loidl Lafnitz gewechselt und dort hurtig zu einem absoluten Unterschiedspieler avanciert. Sein Marktwert beläuft sich auf rund 250 Tausend Euro (lt. transfermarkt.at), über die Ablösemodalitäten ist nichts bekannt.

Nachdem der heute offensivstarke Kroate im Alter von 23 Jahren in die Alpenrepublik gekommen war, kehrt er nun drei Jahre später in seine Heimat zurück und schließt sich dort dem aktuell Tabellenachten NK Varazdin an. In seiner Schaffenszeit in der ADMIRAL 2. Liga brachte es der Schlüsselspieler auf 48 Einsätzen und 27 Scorerpunkte (19 Treffer, neun Assists).

Jurica Poldrugač verlässt mit sofortiger Wirkung den SV Licht-Loidl Lafnitz und wechselt zum kroatischen Erstligisten NK Varazdin!



DANKE für alles, Juri!💛💙 pic.twitter.com/MNZUD7Gg8O — SV Licht-Loidl Lafnitz (@svlafnitz) January 10, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL