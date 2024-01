Wie der aktuell Tabellensechste der ADMIRAL 2. Liga, First Vienna FC 1894, in seiner heutigen Klubaussendung vermeldet, haben sich die Döblinger noch vor dem ersten Training im Rahmen der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison auf eine einvernehmliche Trennung mit Stürmer Nils Zatl geeinigt. Damit wird der 31-jährige Oberösterreicher, der ursprünglich noch bis zum 31. Mai 2024 Vertrag hatte, den Verein nach zwei Jahren vorzeitig verlassen.

Nils Zatl (l.) hier im rasanten Luftduell mit Markus Rusek vom GAK 1902.

„Jetzt geht für mich ein neuer Abschnitt los"

Nils Zatl: „Ich möchte mich beim ganzen Verein bedanken! Ich wurde immer sehr fair und loyal behandelt, auch in schwierigen Zeiten. Wir durften einige Erfolge und schöne Momente zusammen feiern. Dafür bin ich sehr dankbar. Jetzt geht für mich ein neuer Abschnitt los. Der Vienna wünsche ich alles Gute am Weg in die Bundesliga."

Der in Kirchdorf an der Krems geborene, beidfüssige Mittelstürmer wechselte am 20. Jänner 2022 auf die Hohe Warte, nachdem er vorher vereinslos und davor beim FAC war. Zatl absolvierte insgesamt 27 Spiele für die Döblinger (11 Tore, 2 Assists) und war ein Teil der Meistermannschaft in der Regionalliga Ost, wobei er mit sieben Treffern einen wichtigen Anteil am Aufstieg der Blau-Gelben hatte.

Auch nach dem Aufstieg sorgte der Stürmer in der ADMIRAL 2. Liga für Tore und Vorlagen, einzig eine Verletzung stoppte den Sturmtank bei Österreichs ältestem Fußballverein.

Der First Vienna FC 1894 und Nils Zatl einigen sich auf eine einvernehmliche Vertragsauflösung. Damit wird der 31-Jährige den Verein nach zwei Jahren verlassen. Danke Nils! 💙💛



Alle weiteren Infos dazu findet ihr hier 👉 https://t.co/uAf1dQ6ZdI#ViennaFamily #comeonvienna pic.twitter.com/hvfhEjANsO — First Vienna FC 1894 (@FirstViennaFC) January 11, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL