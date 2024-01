Zum Start in die Vorbereitung gelingt der Cinel-Auswahl, dem FC Liefering, bereits einiges. Im zweiten Durchgang klappt’s auch mit den Treffern, weshalb unterm Strich ein überzeugender Erfolg gegen den Regionalligisten FC Kufstein herausschaut. Nach einem 0:1-Pausenrückstand drehen die Jungbullen aus der ADMIRAL 2. Liga nach dem Seitenwechsel auf und triumphieren letzten Endes mit 4:2.

Turnaround nach Pausenrückstand

Während die Hausherren die ersten Möglichkeiten verbuchten – Zeteny Jano und Tim Paumgartner verpassten die Führung jeweils aus der zweiten Reihe – präsentierten sich die Tiroler konsequenter: Gercaliu verwandelte einen 18-Meter-Freistoß aus halbrechter Position (27.). Marcel Moswitzer, der das Spielgerät via Cornerkniff über die Querlatte setzte, und Dominik Lechner, der zwar Kufstein-Keeper Stockenreiter umkurvt hatte, beim Abschluss jedoch einen zu spitzen Winkel vorfand, blieben vor dem Pausentee ohne Fortune. 0:1 nach 45 Minuten.

Coach Onur Cinel brachte in der Red Bull Fußball Akademie für die zweiten 45 Minuten eine runderneuerte Elf auf den Rasen und sah fortan einen sorgsameren Umgang mit den Gelegenheiten: Nicolo Turco vollstreckte frei stehend nach einem Querleger (51.), der mit aufgerückte Rocco Zikovic drehte jubelnd ab, nachdem er im Anschluss eines Eckballs erfolgreich per Fuß zur Stelle war (56.). Tim Trummer spendierte Nicolo Turco die Kugel zu dessen zweitem Streich (63.), ehe Federico Crescenti schließlich noch das lange Eck gekonnt anvisierte (87.).

Den Schlusspunkt setzte der im zweiten Durchgang offensiv bis dahin kaum existente Westligist, Matteo Schablas bugsierte den Ball ins eigene Tor, nachdem dieser ihm via Keeper Christian Zawieschitzky unglücklich an den Körper geprallt war (89.). Der Sieg und damit der geglückte Auftakt in die Vorbereitung für die ADMIRAL 2. Liga stand da allerdings ohnehin schon fest.

FC Liefering 4:2 (0:1) FC Kufstein

Tore: Turco (51., 63.), Zikovic (56.), Crescenti (87.) bzw. Gercaliu (27.), Schablas (89./ET)

Statement

Onur Cinel: „Wir haben nach dem Langlauf-Trainingslager anderthalb Trainingseinheiten gehabt. Deswegen ging es heute darum, dass wir ein Gefühl für das Spiel und den Wettkampf bekommen. Die Partie fing relativ holprig an, vor allem technisch. Mit Fortdauer der Begegnung sind wir aber immer besser reingekommen. In der zweiten Halbzeit haben wir die Tore richtig schön herausgespielt und dementsprechend verdient gewonnen. Wir freuen uns natürlich, dass wir mit einem Sieg in die Vorbereitung gestartet sind.“

Daten & Fakten

Aufstellung: Oelz (46. Zawieschitzky) – Atiabou (46. Leitner), Schuster (46. Zikovic), Moswitzer (46. Wallner/76. Pejazic), Omoregie (46. Schablas) – Fernandes-Neto (46. Diabate) – Neumann (46. Trummer), Paumgartner (46. Sulzbacher), Jano (46. Lukic) – Verhounig (46. Murillo), Lechner (46. Turco/76. Crescenti)

Schiedsrichter: Florian Jäger

Foto: RBS via Getty