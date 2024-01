Im ersten Test der heurigen Frühjahrsvorbereitung traf das noch sieglose ADMIRAL 2. Liga-Schlusslicht SKU Ertl Glas Amstetten in Linz auf den Tabellensechsten der Regionalliga Mitte, Union Gurten. Von Beginn weg war Amstetten überlegen, Burak Yilmaz traf bereits in der Anfangsviertelstunde doppelt. Neuzugang Atsushi Zaizen, der per Leihe bis Sommer vom GAK 1902 gekommen ist, war gleich einer der Aktivposten und lieferte beim zweiten Treffer den Assist.

Kam, sah und traf: In den ersten 15 Spielminuten des taufrischen Kalenderjahres 2024 traf Burak Yilmaz gleich doppelt.

"Mit Verlauf der ersten Vorbereitungswoche bin ich sehr zufrieden"

Nach der Pause wechselte SKU-Trainer Patrick Enengl alle Feldspieler aus. Auch die zweite Formation traf doppelt: Dominik Sulzner aus einem direkten Freistoß und Dominik Starkl zum 4:0-Endstand.

Cheftrainer Patrick Enengl: „Mit dem Verlauf der ersten Vorbereitungswoche bin ich sehr zufrieden. Die Stimmung ist gut und wir haben durch die Veränderungen einen guten Mix im Kader gefunden. Beim heutigen Match habe ich viel Klarheit in unserem Spiel gesehen, das gibt uns viel Auftrieb für die nächste Zeit. Wir hoffen halt jetzt, dass die Knöchelverletzung von Dirni nicht allzu schlimm ausgefallen ist.“

SKU Ertl Glas Amstetten 4:0 (2:0) Union Gurten (RLM)

Tore: 1:0 Yilmaz (5.), 2:0 Yilmaz (10.), 3:0 Sulzner (55./Freist.), 4:0 Starkl (60.).

SKU Ertl Glas Amstetten (1. HZ): Scherf – Palzer, Dirnberger (35. Radulovic), Nelson (Gastspieler), Kurt – Weixelbraun,

Offenthaler, Scharner, Yilmaz – Monsberger, Zaizen.

SKU Ertl Glas Amstetten (2. HZ): Scherf – Deinhofer, Tomka, Radulovic, Weinberger – Koppensteiner, Sulzner, Hahn, Kadlec

– Starkl, Pellegrini.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL