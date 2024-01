Mit Marcel Thallinger hat die SV Guntamatic Ried einen neuen sportlichen Leiter der W. Schmidt Fußball-Akademie. Der 38-jährige Bayer wird diese Funktion bis Sommer 2024 ausüben. Bereits seit Sommer 2023 ist Marcel Thallinger als AKA-U18-Cheftrainer tätig. Von Sommer 2021 bis Winter 2022/23 arbeitete er als Trainer beim deutschen Regionalligisten TSV Buchbach.

Marcel Thallinger, neuer sportlicher Leiter der W. Schmidt Fußball-Akademie.

„Mit Marcel bleiben wir unserer Ausbildungs- und Spielidee treu“

SVR-Sportdirektor Wolfgang Fiala: „Seit einigen Jahren arbeiten wir in der Fußballakademie Ried unermüdlich an der sportlichen sowie menschlichen Weiterentwicklung unserer jungen Talente. Mittlerweile haben sich viele Spieler zu Leistungsträgern unserer ersten Mannschaft entwickelt, was eine Bestätigung für die gute Arbeit der Mitarbeiter ist.

Marcel Thallinger soll diesen Weg weiterführen, damit wir den jungen Talenten weiterhin die Möglichkeit geben, ihre fußballerischen Schritte bei der SV Guntamatic Ried zu gehen. Mit Marcel haben wir einen jungen, aber trotzdem schon erfahrenen sportlichen Leiter und bleiben gleichzeitig unserer Ausbildungs- und Spielidee treu.“

„Möchte gemeinsam mit Vereinsverantwortlichen inspirierende Atmosphäre schaffen"

Marcel Thallinger: „Es ist eine ehrenvolle Aufgabe, die Position als sportlicher Leiter der Fußballakademie der SV Guntamatic Ried zu übernehmen. Gemeinsam mit den Vereinsverantwortlichen möchte ich eine inspirierende Atmosphäre schaffen, in der sowohl der Staff als auch die Spieler optimale Rahmenbedingungen für ihre Weiterentwicklung vorfinden.

Unser gemeinsames Ziel ist es, die Zukunft des Vereins weiterhin positiv zu gestalten. Dafür werde ich mich mit vollem Einsatz einbringen!“

Fotocredit: SVR