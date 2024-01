Der SV Horn sichert sich ab sofort die Dienste von Verteidiger Mason Judge. Der US-amerikanisch/britische Doppelstaatsbürger wechselt von der Bayernliga Süd nach Horn und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

Der Innenverteidiger kickte zuletzt in der zweiten Mannschaft von 1860 München, wo er auch das Kapitänsamt innehatte. In der aktuellen Spielzeit kam Mason bei allen 21 Meisterschaftsspielen über die volle Distanz zum Einsatz und konnte dabei auch zwei Tore erzielen. Seine Karriere startete der 1,80 Meter große Verteidiger in den USA bei Tampa Bay United SC. Im Sommer 2018 folgte der Wechsel nach Deutschland zu Eintracht Frankfurt, wo er in diversen Nachwuchsmeisterschaften zu 36 Einsätzen kam. Im Winter 2022 dockte der mehrfache amerikanische Nachwuchsteamspieler bei 1860 München II an, wo er bei insgesamt 62 Meisterschaftsspielen am Platz stand.

„Wir sind sehr froh mit Mason Judge einen jungen, ambitionierten Spieler für uns gewinnen zu können. Mason stand bei 1860 München bereits kurz vor dem Sprung in die erste Mannschaft und wir hoffen, dass er seinen guten Weg bei uns so fortsetzen kann. Mason war bereits im vergangenen Sommer bei uns zur Probe und wir haben ihm über die letzten Monate genau verfolgt. Es freut mich, dass wir den Transfer jetzt finalisieren konnten und mit ihm eine weitere Option für unsere Verteidigung haben“, erklärt Geschäftsführer Andreas Zinkel.

Niklas Alozie und Filip Drljepan verlassen den SV Horn

Die Verträge mit den beiden Sommerneuzugängen wurden einvernehmlich aufgelöst.