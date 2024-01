Für die Offensive haben sich die Rothosen mit einem weitern Spieler aus Südamerika verstärkt. Mateus Gustavo Sales de Jesus kurz Mateusinho genannt, wird nach Erhalt der Spielerlaubnis, für den Mohren FC DORNBIRN 1913 auf Torjagd gehen. Der 25-jährige Brasilianer spielte zuletzt in seiner Heimat bei Internacional de Limeira in der Série D.

„Seine Stärken liegen in 1:1 Situationen und einem starken Schuss. Wir wollen mit dieser Verpflichtung die Konkurrenz im Team erhöhen und freuen uns schon auf sein erstes Spiel für die Rothosen,“ So Sportdirektor Eric Orie in einer ersten Reaktion.

Foto: FC Dornbirn