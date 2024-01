Am heutigen Freitag kurz nach Mittag begegneten sich der ADMIRAL 2. Liga-Zweite SV Guntamatic Ried und ADMIRAL Bundesliga-Vorletzte WSG Tirol im Klaus-Roitinger-Stadion in Ried zum 120-Minuten-Testspiel. Beide Klubs kennen sich noch bestens aus der Vorsaison im Oberhaus, wo die Wattener die Duell-Bilanz für sich entscheiden konnten. Nach zwei WSG-Siegen im Grunddurchgang trennten sich die Innviertler und Tiroler im Unteren Playoff zwei Mal 1:1. Im Probegalopp gab´s heute zum dritten Mal in Folge das gewohnte Resultat. Siehe auch Testspiele der ADMIRAL Bundesligisten und Testspiele der ADMIRAL 2. Ligisten.

Konnte mit der Leistung seiner Mannschaft im zweiten Testspiel im Rahmen der Vorbereitung auf der Frühjahrssaison zufrieden sein: SV Guntamatic Ried-Coach Maximilian Senft.

Französischer Youngster empfahl sich beim "Casting" mit frühem Führungstor

Bereits am Freitagmorgen um 8 Uhr brach der Tiroler Tross nach Oberösterreich auf. Beim Probegalopp im altehrwürdigen Klaus-Roitinger-Stadion kamen kurz nach der Mittagszeit allerdings die Rieder besser "in die Gänge". Bereits nach 12 Spielminuten landete das Spielgerät dank "Testpilot" Benoit Onambele im Netz von Gäste-Goalie Benjamin Ožegović. Auftakt nach Maß für die Wikinger durch den jungen Franzosen. Der 18-jährige Linksverteidiger (zuletzt Racing Straßburg) weilt in dieser Woche zum "Casting" beim Tabellenzweiten der ADMIRAL 2. Liga, der somit gegen den Vorletzten aus Liga 1 früh vorlegte.

Bei Temperaturen knapp unter dem Gefrierpunkt fand Rückkehrter Ante Bajic nach einem langen Ball von Oliver Steurer die erste Chance vor. Sein Schuss aus spitzem Winkel ging jedoch über das Tor. Nach 30 Minuten pfiff Schiedsrichter Dieter Muckenhammer zur ersten Pause. Im zweiten Viertel kamen die Tiroler in der 44. Minute zu einer Doppelchance. Zuerst kam der Ex-Rapidler Sulzbacher zu einem gefährlichen Abschluss – Leitner parierte. Nach dem darauffolgenden Eckball kam Nik Prelec gefährlich zum Abschluss.

WSG-Kapitän Valentino Müller, der heute 25 Jahre jung wird, und Kollegen wollten weiter unbedingt den Ausgleich in ihrem letzten Winter-Vorbereitungstestspiel auf österreichischem Boden und einer Match-Dauer von 4 x 30 Minuten. Es dauerte bis kurz vor einer längeren Pause, ehe dem ehemaligen SV Rieder Luca Kronberger der 1:1-Ausgleich gelang (59.).

Nach 60 Minuten und zur 2. Halbzeit wechselte SV Ried-Coach Maximilian Senft komplett durch. Im dritten Abschnitt der 4x30 Min. Spielzeit spielte sich das Geschehen großteils zwischen den beiden Sechzehnern ab. Nach einer schönen Kombination kam Zetic in der 80. Spielminute alleine vor WSG Schlussmann Stejskal zum Abschluss (vorbei). Ansonsten passierte in der Schlussphase nicht mehr viel und somit trennen sich die SV Guntamatic Ried und die WSG Tirol mit 1:1

Freitag, 19.01.2024, 13 Uhr, Testspiel, Klaus-Roitinger Stadion Ried, Zuschauer: 100.

SV Guntamatic Ried vs. WSG Tirol 1:1 (1:1)

Torfolge: 1:0 Onambele (12.), 1:1 Kronberger (45.+14)

SV Guntamatic Ried (1. Hz.): A. Leitner - Sammer (Junge Wikinger), Zotter (JW), Steurer - Wohlmuth, Madritsch, Marinšek, Onambele (Testspieler - Bajic, Grosse, Eza.

SV Guntamatic Ried (2. Hz.): Wendlinger – Kapsamer (JW), Wiesinger, Malic – Bumberger, Mayer, Celic, Schendl – Rossdorfer, Diomande, Zetic (JW).

WSG Tirol (1. Hz.): Ožegović - Sulzbacher, Bacher, Okungbowa, Schulz - V. Müller, Taferner, Blume, Kronberger - Diarra, Prelec.

WSG Tirol, 2. Hz.: Stejskal – Ranacher – Dosch – Štumberger – Geris – Naschberger – Škrbo – Ogrinec – Tomic – Vötter – Buksa.

Weiterer Winterfahrplan SV Guntamatic Ried:

Sonntag, 21.01. - Freitag, 26.01.: Trainingslager Terme Čatež/Slowenien·

Freitag, 26.01., 11 Uhr: SV Guntamatic Ried vs. NK Bravo/1. Liga Slowenien (in Čatež).

Samstag, 03.02., voraussichtlich 16.00 Uhr: Testspiel gegen Bayern München II am Bayern Campus in München

Freitag, 09.02., 13 Uhr: Wacker Burghausen vs. SV Guntamatic Ried (Burghausen); 17.30 Uhr: SV Guntamatic Ried vs. Hertha Wels (Innviertel ARENA Ried).

Weiterer Winterfahrplan WSG Tirol:

Donnerstag, 25.01. - Samstag, 03.02.: Trainingslager Side/Türkei

Samstag, 27.01: WSG Tirol vs. FC Koper (Side)

Freitag, 02.02.: WSG Tirol vs. FK Borac Banja Luka (Side)

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at