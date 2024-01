Beim gestrigen Torfestival-Testspiel von SW Bregenz gegen die U21 des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen (3:3, Kunstrasen Nord-Amerika) "bewarben" sich auch zwei Akteure, von denen einer bereits in Österreich bekannt ist: Enrique Wild. Der 24-jährige Schweizer war im Spätsommer 2020 zum LASK gewechselt und fand im vergangenen Juli den Weg von dessen Kooperationspartner Amateure OÖ (RLM) zum DSV Leoben. Für den Aufsteiger kam der Linksverteidiger auch in den ersten sechs ADMIRAL 2. Liga-Spielen zum Einsatz (fünf Mal in der Startelf), spielte danach für den Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinalisten jedoch nicht mehr.

Enrique Wild vor zwei Jahren am 8. Jänner 2022 beim LASK-Trainingsstart inmitten von den ebenfalls mittlerweile ehemaligen LASKlern Hyun-seok Hong (l.) und Andreas Gruber (r.). Führt der Weg des 24-jährigen Schweizers nunmehr von Leoben nach Bregenz?

Olamide mit interessanter Vergangenheit im Fußball-Jugendbereich

Näher an seinem Heimatland dran, bekommt Enrique Wild (geb.: 27.09.1999 in Frauenfeld/Schweiz), der für ADMIRAL Bundesligist LASK im übrigen wettbewerbsübergreifend drei Pflichtpartien (ein Assist) absolviert hatte, nun womöglich in Vorarlberg seine nächste Chance bei einem österreichischen Klub.

Außer dem Außenakteur haben die nach dem Punkteabzug von Rang 3 auf 6 gefallenen Bregenzer um Neo-Cheftrainer Markus Mader (ehem. SC Austria Lustenau) mit Olamide Majid Ibrahim (geb.: 23.09.2003) einen weiteren Spieler zum Probetraining.

Der 20-jährige Ire mit nigerianischer Abstammung ist ein zentraler Mittelfeldspieler und seit vergangenen Sommer vereinslos. Seine Jugendvereine sind Cherry Orchard FC (Irland), Manchester City und Manchester United. Olamide absolvierte 39 Einsätze in der U18-Premierleague und steuerte dabei vier Tore plus sieben Assists bei.

Fotocredit: Harald Dostal/www.sport-bilder.at