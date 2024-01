Der Tross der SV Guntamatic Ried ist am Sonntag gut im Winter-Trainingslager angekommen. Statt wie im Vorjahr an der türkischen Rivera schwitzen die Innviertler diesmal in Slowenien. Bis 26. Jänner bereiten sich 26 Kicker und 14 Betreuer des ADMIRAL 2. Liga-Zweiten um Cheftrainer Maximilian Senft in der Terme Čatež auf die Frühjahrssaison vor. Abgeschlossen wird das Trainingslager am finalen Freitag um 11 Uhr mit einem Testspiel gegen den slowenischen Erstligisten NK Bravo. Siehe auch TESTSPIELE der ADMIRAL 2. Ligisten.

Der Gepäcktransport zählt noch zu den leichteren Übungen, die Trainingseinheiten mit Kraftkammer ab heute werde es dagegen für die "Wikinger" umso mehr in sich haben.

"Möchten in Slowenien unsere Spielidee weiter schärfen und auch athletische Basis für Frühjahr schaffen"

Im Trainingslager mit dabei sind auch die beiden verletzen Spieler Philipp Pomer und Matthias Gragger sowie Sebastian Kapsamer und Daniel Wimmer von den Jungen Wikingern. Am Montag folgt nach einer Einheit in der Kraftkammer am Vormittag um 15.00 Uhr das erste Training am Rasenplatz in unmittelbarer Nähe des Thermenhotels. Ein Nachmittag in der kroatischen Hauptstadt Zagreb steht am Donnerstag auf dem Programm.

„Wir hatten eine sehr gute Anreise und starteten am Sonntag mit einem gemeinsamen Abendessen und einem Meeting in das Trainingslager“, berichtet SVR-Sportdirektor Wolfgang Fiala. „Die Bedingungen sind für uns hier optimal, da wir aufgrund des Thermalwassers trotz winterlicher Verhältnisse auf Rasen trainieren können. Dieses Trainingslager ist für unsere Vorbereitung sehr wichtig, da wir hier sechs Tage gemeinsam verbringen und somit den Zusammenhalt im Team weiter stärken können.

Wir möchten hier in Slowenien unsere Spielidee weiter schärfen und auch die athletische Basis für das Frühjahr schaffen. Bei unserem Sponsor gourmetfein möchte ich mich im Namen des Vereins sehr herzlich für die zusätzliche Unterstützung bedanken.“

gourmetfein hat in der Saison 2023/24 seine Premiumpartnerschaft mit der SV Guntamatic Ried verlängert und ist am Ärmel der Trikots der Profi-Mannschaft mit seinem Logo vertreten. Das Michaelnbacher Unternehmen unterstützt jetzt auch das Trainingslager in Slowenien. gourmetfein hat sich auf die traditionelle Fertigung von hochwertigem Leberkäse und ausgezeichneten Wurst- und Fleischwaren spezialisiert und dabei ein völlig neues und bis heute einzigartiges Modell der Kooperation mit regionalen Partnerbauern aus Österreich entwickelt. Der Familienbetrieb wurde 2004 von Kommerzialrat Fritz Floimayr gegründet und entstand aus einer ortsansässigen Landmetzgerei. Der Lebensmittelproduzent ist bereits Marktführer in der heißen Theke an österreichischen und zahlreichen deutschen Tankstellen.

Fotocredit: SV Ried/Schröckelsberger