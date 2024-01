Von den 16 ADMIRAL 2. Ligisten wird es im neuen Jahr am ehesten ernst für Aufsteiger DSV Leoben. Vor einem Jahr zum gleichen Zeitpunkt in der Regionalliga, sind die Steirer im Februar 2024 neben dem SKN St. Pölten als zweiter Zweitliga-Klub im Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale dabei und empfangen am nächsten Samstag den ADMIRAL Bundesliga-Zehnten aus Altach. Seit 3. Jänner hat Trainer René Poms sein Team zur Frühjahrssaison-Vorbereitung beisammen. Gestern kehrten die Donawitzer aus dem einwöchigen Trainingscamp in Umag/Kroatien retour. Exklusiv für Ligaportal zieht der 48-jährige Grazer kurz Bilanz.

Genau genommen gelten die "Daumen nach oben", schenkt man dem positiven Vorbereitungsfazit von Cheftrainer René Poms für seine Schützlinge Glauben.

35 Trainingseinheiten seit 3. Jänner - vollstens gerüstet für Altach

René Poms (Cheftrainer DSV Leoben) über das Trainingslager: "Wir haben in Umag tolle Bedingungen gehabt. Das Wetter war perfekt, Platzbedingungen und Hotel top. Dazu zwei sehr gute Testmatches. Wobei wir im ersten, sehr guten, sehr temporeichen Match gegen den slowenischen Erstligisten NK Domžale ein 0:0 erreicht haben.

Das zweite Spiel haben wir dann gestern gegen den serbischen Zweitligisten FK Radnicki Belgrad mit 1:0 gewonnen. Das Spiel hätten wir höher gewinnen können, weil genug Chancen da waren. Trotzdem bin ich mit dem Auftritt der Mannschaft sehr zufrieden gewesen.

Generell haben alle im Trainingslager voll mitgezogen. Wir haben alles, was wir uns vorgenommen haben, durch- bzw. umsetzen können. Es war ein gelungenes Trainingslager, ohne verletzte Spieler. Es sind alle gesund wieder zurückgekommen. Wir haben jetzt in Summe seit 3. Jänner die 35. Einheit absolviert.

Die Burschen trainieren wirklich gut und sind gut vorbereitet. Wir holen uns jetzt in der letzten Woche noch den Feinschliff und sind dann vollstens gerüstet für das erste Spiel am 3. Februar gegen Altach."

Anm.: Uniqa-ÖFB-Cup-Viertelfinale am Samstag, 3. Februar, Monte Schlacko, 19:15 Uhr Ligaportal-LIVETICKER

Fotocredit: RiPu