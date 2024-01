Er wurde am 13. Juli 2004 in Dornbirn geboren, besitzt die italienische Staatsbürgerschaft gleichermaßen wie die der Schweiz, kam heuer im Herbst auf drei Einsätze in der ADMIRAL 2. Liga beim FC Liefering sowie zu drei Auftritten in der UEFA Youth League (ein Treffer sowie Assist) und stand am Samstag im Testspiel des Zweitliga-Aufsteigers Schwarz-Weiß Bregenz gegen FC Rapperswil-Jona in Durchgang zwei als Testspieler auf dem Feld: Federico Crescenti. Ob der 19-jährige Mittelstürmer dabei Begehrlichkeiten geweckt hat?

Kam, sah und traf: Am 3. Oktober des Vorjahres gelang Federico Crescenti beim 5:2 über Real Sociedad der Premierentreffer in der UEFA Youth League.

Aus dem "Nati"-Nationalteam und über die "Jungbullen" zurück ins Ländle?

Der 1,73 Meter große Rechtsfuß entstammt der Jugendabteilung des Schweizer Erstligisten FC St. Gallen, wechselte im Sommer 2020 in die Akademie der Roten Bullen und ist seit 2021 Bestandteil des Kaders des FC Liefering. Obendrein durchlief der Youngster sämtliche Stationen im Nachwuchsnationalteam der "Nati", gelang im dabei im U19-Team-Dress der Schweiz auch der Premierentreffer.

Sein Vertrag in der Mozartstadt läuft noch bis Mai 2026, während sich der Marktwert des Offensivtalents laut transfermarkt.at auf rund 150.000 Euro beläuft.

