Paukenschlag im Ländle wenige Wochen vor Fortsetzung der Meisterschaft in der ADMIRAL 2. Liga: Der abstiegsgefährdete Tabellenvorletzte FC Mohren Dornbirn 1913, der am Samstag noch im Testspiel mit 2:1 bei den SCR Altach Juniors siegte (Torschützen: Fetahu, Cavafe), entlässt inmitten der Vorbereitung auf die Frühjahrssaison Cheftrainer Mag. Thomas Janeschitz. Dies teilten die Vorarlberger am Montagvormittag in ihrer Klubaussendung mit.

Im vergangenen Frühjahr noch gut gelaunt in die Zukunft blickend: FC Dornbirn-Sportdirektor Eric Orie (l.) und Cheftrainer Thomas Janeschitz bei der damaligen Vertragsverlängerung bis Juni 2024. Jetzt ist der Kontrakt des 57-jährigen Wieners vorzeitig beendet.

50 Pflichtpartien für Rothosen - Nachfolgersuche läuft auf Hochtouren

Mag. Thomas Janeschitz wird mit sofortiger Wirkung von seinem Amt als Cheftrainer freigestellt. Diese Entscheidung erfolgte nach eingehender Prüfung und Evaluierung der aktuellen Situation im Zusammenhang mit der sportlichen Leistung und der Teamdynamik.