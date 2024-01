Der Nächste, Danke! Wieder darf einer gehen...! Beim ADMIRAL 2. Liga-Schlusslicht SKU Amstetten dreht sich in diesem Winter das Transfer-Karussel von allen 16 Klubs am heftigsten. Aktuell stehen acht Zugängen ebensoviele Abgänge gegenüber. Wie die Mostviertler am Montag vermelden, verlässt nun auch Offensiv-Youngster Daniel Owusu den Klub und kehrte nach seiner Leihe im vergangenen Sommer vorzeitig zum FC Red Bull Salzburg zurück. Siehe Transfer-Übersicht!

Kehrt vorzeitig zum FC Red Bull Salzburg bzw. dessen Kooperationspartner FC Liefering zurück: Daniel Owusu, hier im Rote Bullen-Dress im März 2022. Für die Lieferinger absolvierte er elf Pflichtspieleinsätze.

Mit 21 Jahren schon für vier Zweitliga-Klubs im Einsatz

Der seit 25. Jänner 21-jährige Außenstürmer aus Ghana, der von der Agentur des Linzer Spielerberaters Max Hagmayr betreut wird, war erst im vergangenen August vom FC Red Bull Salzburg, wo Daniel Owusu noch Vertrag bis 31. Mai 2025 hat, auf Leihbasis zu den Amstettenern gekommen.

In der Herbstsaison absolvierte der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend acht Einsätze für den Zweitliga-Letzten (sechs in der Liga, zwei im ÖFB-Cup) und blieb dabei ohne Torerfolg (ein Assist).

In der ADMIRAL 2. Liga kam der "Leihspieler vom Dienst" in seinen jungen Jahren schon ziemlich herum, war zuvor bereits bei der First Vienna FC 1894 und dem SV Horn.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL