In punkto Winter-Transfers blieb es bisher beim SV Licht Loidl Lafnitz relativ ruhig, wobei der ADMIRAL 2. Liga-Zehnte nach dem Wechsel von Jurica Poldrugac zum kroatischen Erstligisten NK Varazdin - einziger Abgang in dieser Transferperiode bisher bei den Steirern - in der Offensive Bedarf hatte. Der nun gestillt wurde! So sind die Lafnitzer fündig geworden und vemelden Stürmer Mario Vucenovic (geb: 06.10.1999 in St. Pölten) als ersten Winter-Neuzugang. Siehe auch Übersicht.

Mit Mario Vucenovic soll für den SV Lafnitz im Frühjahr möglichst of "das Runde ins Eckige"....

Wiedersehen mit SVL-Coach Weinstabl

Der 24-Jährige Angreifer wechselt vom Wiener Sport-Club zum SVL und zählt mit 8 Toren aus 12 Spielen zu den Top-Torschützen in der laufenden Regionalliga-Ost-Saison! Beim vergangenen Testspiel gegen Gyirmót FC Gyor stand Mario Vucenovic bereits auf dem Platz und konnte mit einem Doppelpack überzeugen!

Der Rechtsfuß bringt sammelte bereits zuvor Profi-Erfahrung beim SV Horn, SKU Amstetten und SKN St. Pölten mit gesamt 15 Zweitliga-Einsätzen bei den drei Klubs. SV Lafnitz-Coach Robert Weinstabl kennt die neue Angriffshoffnung der Steirer bereis aus gemeinsamen Sport-Club-Zeiten. Dort schaltete man im Oktober 2022 sensationall ADMIRAL Bundesligist FK Austria Wien im ÖFB-Cup-Achtelfinale aus, wobei Vucenovic das Führungstor erzielte.

