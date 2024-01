Nach Martin Krienzer (ASK Voitsberg) und Reinhard Young (Ende Leihe Giant Brillars/Nigeria) vermeldet der FC Flyeralarm Admira, der sich aktuell in der ADMIRAL 2. Liga beim Blick auf die Tabelle auf Rang 11 findet, heute seinen dritten Abgang in der Winter-Transferperiode. Die Südstädter und Jakob Tranziska gehen ab sofort getrennte Wege. Siehe auch Übersicht Winter-Transfers. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Sportdirektor Peter Stöger: "Jakob wollte eine neue Herausforderung"

Der 22-jährige deutsche Angreifer wechselt mit sofortiger Wirkung zu Dynamo Budweis in die tschechische Liga. Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart.

"Jakob wollte eine neue Herausforderung, ist mit der Bitte einer Veränderung auf uns zugekommen und wir sind diesem Wunsch nachgekommen“, erklärt Sportdirektor Peter Stöger.

Jakob Tranziska, gebürtiger Bayer (25.06.2001 in Coburg), kam am 25. August 2022 von der 2. Mannschaft des deutschen Bundesligisten 1. FSV Mainz 05 in die Südstadt und absolvierte insgesamt 33 Einsätze für die Panther. Dabei gelangen dem 1,89 Meter-Mittelstürmer und Rechtsfuß sieben Tore und zwei Assists.

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL