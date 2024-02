Offiziell: ÖFB-U17-Team-Talent vollzieht "Quantensprung" zum BVB

Hatte sich der Transfer vor wenigen Wochen bereits angekündigt, ist dieser nun in trockenen Tüchern: Thierry Fidjeu-Tazemeta, ein 16-jähriges Top-Talent aus der AKA St. Pölten NÖ, das bei fünf Einsätzen im ÖFB-U17-Nationalteam hält, schließt sich dem deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund an. Der Youngster kann im offensiven Segment sowohl am Flügel als auch im Sturmzentrum beliebig eingesetzt werden, verfügt über ein Gardemaß von 1,92 Metern Köprergröße und soll über die U17 an die Profis des Renommierklubs herangeführt werden.

Aus der Akademie St. Pölten zu Schwarz-Gelb

Das Talent ist der Sohn vom gleichnamigen Thierry Fidjeu-Tazemeta, der in seiner aktiven Schaffenszeit in der Bundesliga beispielsweise für Austria Kärnten oder Pasching die Fußballschuhe schnürte.

Nun tritt der Sohn in die Fußstapfen des Vaters und macht gar den Sprung zu einem deutschen Spitzenklub und "Publikumgsmagneten" ins Ruhrgebiet, wo er sukzessive an die "erste Garnitur" herangeführt werden soll. In der U18-Jugendliga hierzulande erzielte der 16-jährige Angreifer in dieser Saison in neun Spielen vier Treffer.