Der FC Flyeralarm Admira hat eine Personal-Entscheidung getroffen. Wie der Tabellenelfte der ADMIRAL 2. Liga am heutigen Donnerstagvormittag vermeldet, haben die Niederösterreicher und Marcel Ketelaer die gemeinsame Zusammenarbeit einvernehmlich per 31. Jänner 2024 beendet. Der 46 -jährige Deutsche, der seit Mai 2021 in die Südstadt tätig war, möchte sich beruflich verändern. Er wird dem Fußball in einer beratenden Form erhalten bleiben.

"Es war eine aufregende Zeit"

Der gebürtige Mönchengladbacher und Ex-Bundesliga-Profi der "Fohlen" vom Niederrhein kam im Mai 2021 zu den Panthern und fungierte bei den Südstädtern zunächst als Sportkoordinator bzw. Sportdirektor und mit der aktuellen Spielzeit 2023/2024 als Assistent der Geschäftsführung.

Marcel Ketelaer: „Ich möchte mich für die tolle Unterstützung und Zusammenarbeit mit allen Personen derAdmira-Familie in den letzten knapp drei Jahren bedanken. Es war eine aufregende Zeit. Ein besonderer Dank gebührt Hauptsponsor Flyeralarm, der möglich gemacht hat, dass ich hier arbeiten und weiter lernen durfte. Auch Peter Stöger möchte ich meinen Dank ausdrücken. Wir hatten in den letzten Monaten eine großartige Zusammenarbeit, die ich sehr schätzen gelernt habe."

"Von seiner positiven, loyalen und respektvollen Art hat der ganze Klub profitiert"

FC Admira-Sportdirektor Peter Stöger: „Ich möchte mich stellvertretend für den FC Flyeralarm Admira ganz herzlich bei Marcel für seinen unermüdlichen Einsatz bedanken. Er hat mir zu Beginn meiner Amtszeit sehr geholfen und mich bis zuletzt bestmöglich unterstützt. Von seiner positiven, loyalen und respektvollen Art hat der ganze Klub profitiert. Ich wünsche ihm für seine weitere berufliche Zukunft alles Gute und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen.“

