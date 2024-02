Wie sagte mal ein Fußball-Trainer: "Im Sommer verpflichtet man schon mal Perspektiv-Spieler, im Winter nur welche, die dic für den Rest der Saison verstärken". Ein solcher könnte bei der "Mission Meistertitel" für den souveränen ADMIRAL 2. Liga-Leader GAK 1902 der offensive Mittelfeldspieler Murat Satin sein. Der 27-jährige Innsbrucker wechselt vom Liga-Konkurrenten SW Bregenz zu den Grazer Rotjacken und hat bei diesen einen Vertrag bis 2026 unterschrieben. Siehe auch Übersicht Winter-Transfers.

Well done...dritte Winter-Neuzugang beim GAK 1902 mit Murat Satin.

"Konnten sehr vielseitigen, torgefährlichen Mittelfeldspieler für uns gewinnen"

Murat Satin begann seine Karriere in der Jugend des SSV Neustift und spielte später für Teams wie FC Wacker Innsbruck, Hacettepe Spor in der dritthöchsten türkischen Spielklasse, SV Guntamatic Ried und SK BMD Vorwärts Steyr. Zuletzt war er bei Schwarz-Weiß Bregenz aktiv. Seine Laufbahn ist geprägt von vielseitigen Erfahrungen in unterschiedlichen Ligen, darunter über 53 Bundesliga- und 70 2.Liga-Spiele.

Jugendvereine: SSV Neustift (04/2003-), FC Wacker Innsbruck, Innsbrucker AC, AKA Tirol.

GAK 1902-Sportchef Dieter Elsneg über den Neuzugang: "Ich freue mich sehr, dass wir mit Murat einen sehr vielseitigen, torgefährlichen Mittelfeldspieler für uns gewinnen konnten. Murat ist ein Spieler im besten Alter, der unserem Spiel weitere Möglichkeiten bieten wird."

Fotocredit: GAK 1902