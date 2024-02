Am Montagmorgen wurde die Meldung publik, dass sich der Mohren FC Dornbirn 1913 von Cheftrainer Thomas Janeschitz getrennt hätte. Wenige Stunden später schien mit Roberto Pätzold dessen Nachfolger bereits gefunden zu sein... Doch nun, am heutigen Donnerstag, gibt der Vorletzte der ADMIRAL 2. Liga preis, den 44-jährigen Deutschen nicht unter Vertrag nehmen zu können. Damit geht die Trainersuche im Ländle weiter.

Ein "Satz mit X"... Aus dem geplanten Engagement im Ländle wird für Roberto Pätzold nichts, da "zahlreiche Zusagen eines privaten Investors nicht eingehalten werden konnten", wie der FC Dornbirn mitteilt.

"...können Vertragsangebot nicht wie vereinbart realisieren"

In einer offiziellen Meldung heißt es: "Der FC Dornbirn kann das ausgehandelte und zugesicherte Vertragsangebot an den neu geplanten Cheftrainer Robert Pätzold leider nicht wie vereinbart realisieren. In zuletzt turbulenten Tagen konnten zahlreiche Zusagen eines privaten Investors wider Erwarten nicht eingehalten werden.

Wir bedauern die Geschehnisse zutiefst und bedanken uns ausdrücklich bei unserem absoluten Wunschkandidaten Robert Pätzold für den hervorragenden Eindruck der vergangenen Tage und den professionellen Umgang mit dieser für alle unglücklichen Situation."

