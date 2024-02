Vertragsverlängerung am 25. Geburtstag! Die SV Guntamatic Ried und Mark Grosse (geb.: 01.02.1999 in Feldbach) - das passt grossartig! Der Sommer-Neuzugang von Liga-Konkurrent KSV 1919 hat die Erwartungen beim aktuell Tabellenzweiten der ADMIRAL 2. Liga bisher voll erfüllt, avancierte zum Leistungsträger und steuerte in 15 Liga-Partien acht Treffer und vier Assists bei (siehe auch HIER). Ursprünglich lief sein Kontrakt bis Juni 2025, doch nach dem "Herbst-Zeugnis" mit "Note sehr gut", verlängerten die Innviertler nun den Vertrag vorzeitig mit dem beidfüßigen Steirer um ein weiteres Jahr bis Sommer 2026.

Saust Mark Grosse mit der SV Guntamatic Ried im Frühjahr noch am souveränen Liga-Leader GAK 1902 (hier mit Michael Lang) vorbei? Acht Punkte Rückstand sind eine Challenge für die Rieder und ihren steirischen Offensivakteur, der gemeinsam mit SV Stripfing-Stürmer Pecirep die Scorerwertung in Liga 2 anführt.

"Mark Grosse hat im Herbst bewiesen, dass er ein Unterschiedsspieler für uns ist"

SV Ried-Sportvorstand Wolfgang Fiala: "Mark Grosse hat im Herbst bewiesen, dass er ein Unterschiedsspieler für uns ist. Wir sind froh, einen Spieler seiner Qualität längerfristig an uns gebunden zu haben. Wir sind uns auch sicher, dass unser Trainerteam Mark auf ein noch höheres Niveau bringen kann."

Mark Grosse: "Ich bin sehr glücklich darüber, meinen Vertrag bei der SV Ried vorzeitig verlängert zu haben. Hier im Innviertel fühle ich mich sehr wohl und ich freue mich gemeinsam mit unseren tollen Fans, weiter angreifen zu können."

Mit Grosse blasen die "Wikinger" im Frühjahr zur Jagd auf Liga-Leader GAK, der nach 15 Runden allerdings mit einem komfortablen Vorsprung von acht Punkten auf den Tabellenzweiten aus Ried in die - für beide Klubs wegen je einem Nachtragsspiel - verbleibenden 15 Spieltage geht.

Für die Oberösterreicher geht es am Freitag, den 16. Februar, mit dem Top-Spiel in der Nachtragspartie gegen den Floridsdorfer AC los (Innviertel-Arenag, ab 20:30 Uhr im Ligaportal-LIVETICKER). Die Grazer spielen tags darauf bei Schlusslicht SKU Amstetten (14:30 Uhr).

Mark #Grosse verlängert bis 2026! ✍️🤝



Der gebürtige Steirer wechselte im Sommer vom Kapfenberger SV ins Innviertel und konnte in der laufenden Saison bereits acht Treffer erzielen und vier weitere vorbereiten. ⚫️🟢#svried #seit1912 #desismeiverein pic.twitter.com/VsfUJ0I79C — SV Ried 1912 (@svried1912) February 1, 2024

Fotocredit: GEPA-ADMIRAL