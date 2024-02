In den letzten Tagen überschlugen sich beim Tabellen-Vorletzten der ADMIRAL 2. Liga, dem Mohren FC Dornbirn 1913, wahrlich die Ereignisse in Bezug auf das Traineramt. Am Montagmorgen ging man mit Thomas Janeschitz getrennte Wege, am Montagabend präsentierte man Roberto Pätzold als dessen Nachfolger. Mit dem 44-jährigen Deutschen kam allerdings aufgrund von Schwierigkeiten mit einem Investor kein Kontrakt zustande, wie der Verein am Donnerstag mitteilte (wir berichteten)... Und nun? Übernimmt der Co-Trainer das Amt als Übungsleiter?

Könnte bei den Rothosen in Dornbirn womöglich bald vom Co- zum Cheftrainer avancieren: Roman Ellensohn.

Liegt das Gute doch so nah?

Wie die "Vorarlberger Nachrichten" wissen wollen, übernimmt der bisherige Co-Trainer Roman Ellensohn die Position als Chefcoach. Der 40-Jährige, der über die UEFA Pro Lizenz verfügt, war bereits bei Schwarz-Weiß Bregenz (damals noch drittklassig) und dem FAC (in der ADMIRAL 2. Liga) als Haupt-Übungsleiter tätig.