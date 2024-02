Der 27-jährige deutsche Gianluca Gaudino verstärkt ab sofort den SV Stripfing. Zuletzt war der Mittelfeld-Mann vereinslos, spielte bis Sommer 2023 bei FC Lausanne-Sport in der Schweizer Challenge League und unterschreibt beim ADMIRAL 2. Liga-Neunten nun einen Vertrag bis zum Saisonende. Vormals war der beidbeinige zentrale Mittelfeldspieler für den FC Bayern München unter Pep Guardiola aktiv und wurde zweimal deutscher Meister! Siehe auch: Transferliste!

Vormals in der deutschen Bundesliga tätig, nun in der zweithöchsten österreichischen Spielklasse: Gianluca Gaudino.

Debüt beim FC Bayern München unter Pep Guardiola

Gianluca Gaudino wurde in der Jugend des FC Bayern München ausgebildet und debütierte 2014 unter Pep Guardiola bei den Profis. Mit dem FC Bayern wurde Gaudino zweimal deutscher Fußballmeister. 2016 folgte eine Leihe zum FC St. Gallen in die Schweizer Super League. Ein Jahr später wechselte er in die Serie A zu Chievo Verona.

Seine bisher erfolgreichste Zeit verbrachte der 27-Jährige beim BSC Young Boys, für den er 79-mal auflief. Mit den Bernern konnte der 24-Jährige dreimal den Meistertitel sowie einen nationalen Pokalsieg feiern. Nach seinem Engagement bei den Young Boys folgten die Stationen SV Sandhausen, SCR Altach und eben zuletzt FC Lausanne-Sport. Im letzten halben Jahr trainierte der Mittelfeld-Motor mit der zweiten Mannschaft des FC Bayern, um sich fit zu halten.

"...unterstreicht seinen einwandfreien Charakter"

Alexander Grünwald, Sportdirektor: "Wir sind sehr froh, dass sich Gianluca für uns entschieden hat. Er hat eine neue sportliche Herausforderung gesucht, wir können ihm diese Möglichkeit absolut bieten. Die Entscheidung, nach Stripfing zu wechseln, unterstreicht, denke ich, seinen einwandfreien Charakter.



Kürsat Güclü konnte in der Vorbereitung bisher nur individuell trainieren, Christian Gartner fehlt uns noch etwas länger, deshalb mussten wir auf dieser Position noch reagieren. Gianluca kann uns mit seiner Persönlichkeit und seinem Spielstil sofort weiterhelfen.“

"...der SV Stripfing bietet hier eine ideale Plattform"

Gianluca Gaudino: "Ich hatte wirklich sehr gute Gespräche mit dem SV Stripfing und bin mir sicher, dass dieser Schritt der Richtige zum aktuellen Zeitpunkt ist. Ich möchte wieder voll angreifen und glaube, dass der SV Stripfing hier eine ideale Plattform bietet. Ich möchte der Mannschaft weiterhelfen und hoffe, dass wir gemeinsam unsere Ziele erreichen.“

Fotocredit: SV Stripfing