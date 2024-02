Der SKN St. Pölten holt sich nach dem Abgang von Franz Stolz in die Serie A Verstärkung (siehe HIER): Der 27-jährige Felix Gschossmann kommt als Leihe bis Sommer 2024 vom ADMIRAL Bundesliga-Aufsteiger FC Blau-Weiß Linz und komplettiert damit das Trio von Tormanntrainer Christoph Eglseer beim ADMIRAL 2. Liga-Dritten. Der 1,86 Meter große Niederösterreicher hat SKN-Vergangenheit – mit 17 Jahren ist er zur AKA St. Pölten gestoßen – 2017 hat er die Profis Richtung Amstetten verlassen. Seit August 2020 steht er in der Stahlstadt unter Vertrag. Siehe auch: Transferliste!

Komplettiert das Tormann-Gespann beim SKN St. Pölten: Felix Gschossmann. Am Bild: SKN-Tormanntrainer Christoph Eglseer, Felix Gschossmann und Cheftrainer Philipp Semlic (v.l.)

"...ein absoluter Gewinn für den SKN"

Tino Wawra, Sportdirektor SKN St. Pölten: „Ich kenne Felix sehr gut aus meiner Zeit bei BW Linz. Er ist ein absoluter Teamplayer – der erste, der von der Bank aufspringt, wenn die eigene Mannschaft ein Tor schießt – auch, wenn er selbst nicht am Feld steht.

Er wird extremes Leben in die Mannschaft bringen – auch in der Kabine. Felix ist ein sehr guter Tormann und hat mit den Oberösterreichern große Erfolge gefeiert. Alles in allem ist er ein absoluter Gewinn für den SKN.“

Felix Gschossmann: „Als die Anfrage vom SKN gekommen ist, habe ich nicht lange überlegen müssen. Ich freue mich, für die Frühjahrssaison so eine tolle Chance bekommen zu haben und werde versuchen, diese bestmöglich zu nützen. Vor allem möchte ich aber dem gesamten Team sowohl am Platz als auch außerhalb dabei helfen, die gesteckten Ziele zu erreichen.“

Willkommen im Rudel, Felix #Gschossmann 💙💛❤️

Der 27-jährige Niederösterreicher mit SKN-Vergangenheit komplettiert unser Tormann-Trio bis Sommer als Leihe von Blau Weiß Linz 💪 Alle Details lest ihr hier 👉 https://t.co/k8nUMSJYQu #meinSKN #weareone pic.twitter.com/VxgUr5p35Q — SKN St. Pölten (@SKNStPoelten) February 3, 2024

Fotocredit: SKN St. Pölten