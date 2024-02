Nachdem sich in den vergangenen Tagen die Meldungen bezüglich des Traineramtes beim ADMIRAL 2. Liga-Vorletzten Mohren FC Dornbirn 1913 wahrlich übergeschlagen hatten, meldet sich der Klub aus dem Ländle am heutigen Samstag in einer Aussendung zu Wort und stellt Unklarheiten in Bezug auf Roberto Pätzold, dem - nachdem er in den sozialen Medien bereits als Nachfolger von Thomas Janeschitz angekündigt wurde - hernach doch kein Vertrag vorgelegt werden konnte, klar.

"...zu keiner Zeit abhängig gemacht und auch keine Deadline gestellt"

In der Aussendung heißt es: "Entgegen verschiedener Medienberichterstattung stellt der FC Dornbirn folgenden Sachverhalt klar: Zu keiner Zeit stand Wunschtrainer Roberto Pätzold oder sein Management in direktem Kontakt mit dem vom Verein eingesetzten Franz Schwaiger. Alle Vertragsgespräche wurden mit Hubert Domig und Andreas Genser geführt.

Sowohl Roberto Pätzold als auch sein Management haben das Engagement zu keiner Zeit von rein monetären Forderungen abhängig gemacht und somit diesbezüglich auch keine Deadline gestellt. Mehr noch hat Roberto das Training und die Arbeit rund um die Mannschaft bereits vorab in außerordentlicher Manier geleitet.

Der FC Dornbirn möchte erneut das Bedauern über die Vorgänge rund um die Vertragsabwicklung mit Roberto Pätzold unterstreichen und hätte sehr gerne eine Zusammenarbeit realisiert. Der Verein war jedoch in Anbetracht der Umstände nicht in der Lage, den verhandelten Vertrag zu unterzeichnen."

Fotocredit: Josef Parak