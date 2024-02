Die SV Guntamatic Ried absolvierte am heutigen Samstag gleich zwei Aufbauspiele im Rahmen der Frühjahrsvorbereitung für die ADMIRAL 2. Liga, in der aktuell bei acht Punkten Rückstand auf Liga-Leader GAK 1902 Rang zwei bekleidet wird. Am Vormittag setzten sich die Innviertler in Pasching gegen die SPG LASK/OÖ Juniors mit 0:2 durch, dasselbe Ergebnis gab es auch am Nachmittag in München bei den Amateuren des FC Bayern München. Siehe auch: Testspiel-Übersicht!

Standard und Elfmeter entscheiden in Pasching

In Pasching brachte Rossdorfer die Rieder nach einer Standardsituation kurz nach der Pause in Führung, ehe nach knapp einer Stunde nach einem Foulspiel an Bajic auf Elfmeter für die SV Ried entschieden wurde. Diesen verwertete Grosse zum 0:2-Endstand.

Auftakt nach Maß in München