Sie haben es wieder getan... Zum bereits dritten Mal in Serie bugsiert der ADMIRAL 2. Liga-Aufsteiger DSV Leoben heuer einen ADMIRAL Bundesliga-Klub aus dem UNIQA ÖFB-Cup. Nach der WSG Tirol (2. Rd.) und dem Elfmeterkrimi gegen den RZ Pellets WAC (3. Rd.) hatte am gestrigen Samstag der SCR Altach im Viertelfinale das Nachsehen am Donawitzer Grün, das nach dem Pokal-Fight eher einem frisch gepflügten Acker glich. Routinier Deni Alar avancierte beim 2:1-Erfolg per Doppelpack zum Matchwinner - siehe Spielbericht und Statements. Gefeiert wurde der Halbfinal-Einzug im Nachgang ausgelassen...

Grenzenloser Jubel beim Zweitliga-Aufsteiger, der einmal mehr für Furore sorgt und mit dem SCR Altach einen weiteren Bundesligisten aus dem ÖFB-Cup nimmt. Im Halbfinale wartet nur ein Hammerlos (FC Red Bull Salzburg, SK Sturm Graz oder SK Rapid bzw. SKN St. Pölten) - so viel steht schon vor der Auslosung am kommenden Sonntag, den 11. Februar (18:00 Uhr, ORF 1, "Sport am Sonntag"), fest.

Fotocredit: DSV Leoben GGMT Revolution (Facebook)