Mit dem ADMIRAL 2. Liga-Nachtragsmatch gegen den Tabellenvierten Floridsdorfer AC am Freitag, den 16. Februar (ab 20.30 Uhr Ligaportal-LIVETICKER) stehen beim Zweitplatzierten SV Guntamatic Ried im Frühjahr acht Heimspiele in der Innviertel Arena auf dem Programm. Trotz des zusätzlichen Spiels wurde der Preis für das Frühjahrs-Abo nicht erhöht. Das Sitzplatz-Abo für Erwachsene gibt es im Vorverkauf bereits ab 100 Euro, das Stehplatz-Abo um 65 Euro. Damit spart man jetzt sogar bis zu 66 Euro gegenüber dem Kauf von Einzelkarten.

"Ersten Spiele werden richtungsweisend sein, ob wir in dieser Saison noch um Meistertitel mitspielen können"

Eintrittskarten, die für das Spiel gegen den FAC im Dezember schon gekauft wurden, behalten für den 16. Februar ihre Gültigkeit. Einzelkarten für das Match am 16. Februar sind ab sofort in der SVR-Geschäftsstelle oder online auf der SVR-Website erhältlich. Die Frühjahrs-Abos können ebenfalls in der Geschäftsstelle der SV Guntamatic Ried erworben werden.

„Bereits die ersten Spiele werden richtungsweisend sein, ob wir in dieser Saison noch um den Meistertitel mitspielen können. Wir gehen in der Innviertel Arena ungeschlagen in das Auftaktmatch gegen den FAC. Im Herbst hat man gesehen, wie sehr die großartige Unterstützung unserer Fans die Mannschaft nach vorne pusht. Deshalb zählt auch jetzt vom ersten Match an wieder jeder einzelne Fan, der mit seinem Stadionbesuch zum Erfolg unserer SV Guntamatic Ried beiträgt“, betont SVR-Geschäftsführer Rainer Wöllinger.

Nach der Hälfte der Saison 2023/24 beträgt der Rückstand der Innviertler auf Liga-Leader GAK 1902 acht Punkte. In Runde 21 gastieren die Grazer Ende März in der "Festung Innviertel Arena", wo die Rieder bisher in dieser Saison noch unbesiegt sind. Damit sind sie von allen 16 Klubs einzig noch ohne Heimniederlage.

Fotocredit: SVR/Schröckelsberger