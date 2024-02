Es ist etwas mehr als eineinhalb Monate her, dass der DSV Leoben aus der ADMIRAL 2. Liga aufgrund von Anschuldigungen hinsichtlich eines Pyramidenspiels über mehrere Tage hinweg in äußerst dubiosem Licht in den Medien war (wir berichteten). Kurz darauf ist es ruhig geworden um die Angelegenheit, dann begann die Winter-Transferzeit inklusive interessanter Neuzugänge und am Wochenende der fulminante Aufstieg der Donawitzer ins Uniqa-ÖFB-Cup-Halbfinale (wir berichteten). Am Montag vermelden die Obersteirer nun, dass die Profi GmbH ausgegliedert wurde

Der DSV Leoben gliedert die Profi GmbH aus

Strategischer Schritt

"Mit Stolz und Zuversicht gibt der DSV Leoben die Ausgliederung der Profi GmbH bekannt, ein strategischer Schritt, der darauf abzielt, die Effizienz zu steigern und neue Wachstumsmöglichkeiten zu erschließen", heißt es von Vereinsseite. "Diese Entwicklung markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte des Vereins und spiegelt das anhaltende Engagement für Innovation und Fortschritt wider."

An der Spitze der neuen Gesellschaft steht mit Mag. Andreas Hämmerle, einer der renommiertesten Anwälte der Steiermark. "Mit seiner umfangreichen Erfahrung und Expertise in rechtlichen und geschäftlichen Belangen bringt Mag. Hämmerle die ideale Kombination aus Fachwissen und Führungsstärke in die Profi GmbH ein. Seine Ernennung unterstreicht die Ambitionen des Vereins", so die Klubspitze in einer Aussendung.

„Die Gründung der Profi GmbH ist ein strategisch wichtiger Schritt für den DSV Leoben. Wir sind überzeugt, dass die Ausgliederung uns ermöglichen wird, unsere Ressourcen effizienter zu nutzen und unsere Ziele schneller zu erreichen", erklärt der Vorstand des DSV Leoben.

Entwicklung neuer Geschäftsfelder

„Die Wahl von Andreas Hämmerle als Vorstehenden der Profi GmbH ist ein klares Zeichen unseres Engagements für Exzellenz und Professionalität. Seine beeindruckende Laufbahn und sein tiefgreifendes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen, die vor uns liegen, machen ihn zur idealen Besetzung für diese Rolle", so der Vorstand weiter.

Die Profi GmbH werde sich auf die Entwicklung neuer Geschäftsfelder und die Optimierung bestehender Prozesse konzentrieren, um den langfristigen Erfolg des DSV Leoben weiter zu fördern. Mit der Unterstützung von Hämmerle an der Spitze sei die Profi GmbH bestens positioniert, um ihre ambitionierten Ziele zu erreichen und einen wertvollen Beitrag zum Gesamterfolg des Vereins zu leisten.

Fotocredit: RIPU Sportfotos