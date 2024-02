Der First Vienna FC 1894 beendete die Hinrunde in der ADMIRAL 2. Liga mit 25 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz. Einer, der einen wesentlichen Anteil daran hat - auch wenn die ersten fünf Saisonspiele alles andere als zufriedenstellend verlaufen sind - ist David Peham. Im Sommer vom GAK 1902 gekommen, erzielte er bisher sechs Tore - genausoviele wie sein Offensivpartner Christoph Monschein, der auch seit dem Sommer die Schuhe für die Vienna schnürt. Im Ligaportal-Interview erzählt der 31-jährige Niederösterreicher, wie zufrieden er persönlich mit der Herbstsaison ist und wie die Ziele für die Rückrunde ausschauen.

Akrobatische Einlage von David Peham, der immer vollen Einsatz zeigt.

"Ich denke, dass sich die Mannschaft erst finden musste"

LIGAPORTAL: In elf Tagen steht das erste Vienna-Spiel im Jahr 2024 an, doch zunächst ein Rückblick auf 2023 - wie beurteilen Sie Ihr erstes halbes Jahr in Döbling?

David Peham: Man muss ganz klar sagen, dass die ersten fünf Runden einfach nicht gut waren. Danach haben wir aber gezeigt, was wir draufhaben und haben dann von zehn Spielen nur noch eines verloren. Insofern bin ich nicht unzufrieden.

LIGAPORTAL: Woran lag die Flaute zu Beginn?

David Peham: Ich denke, dass sich die Mannschaft erst finden musste. Das sind lauter richtig gute Kicker, die brennen und alles zerreißen wollen. Vielleicht wollten wir am Beginn zu viel.

Auf Sicht soll es auf der Hohen Warte wieder Bundesliga-Fußball zu sehen geben.

Gegen Ex-Klub GAK: "Wir sind bereit für einen Fight"

LIGAPORTAL: Sie sind im Sommer vom GAK 1902 gekommen - beobachten Sie, was bei den Grazern passiert?

David Peham: Ja, natürlich - ich bin auch mit einigen Spielern in Kontakt. Man muss vor den Leistungen auch den Hut ziehen. Es gibt aber auch noch ein Duell mit dem GAK. Wir sind bereit für einen Fight.

LIGAPORTAL: Auf Sicht soll es ja auch mit der Vienna da hingehen, wo der GAK steht - auf Platz 1 und in die Bundesliga. Hat Sie dieser Plan überzeugt?

David Peham: Ja, klar - das Gesamtpaket hat einfach gepasst. So weit ich das als Spieler beurteilen kann, ist da etwas Großes im Entstehen oder schon entstanden. Man darf nicht vergessen, wo der Verein noch vor vier Jahren gespielt hat. Auch das Standing der Vienna ist bemerkenswert. Neben der sportlichen Führung hat der Verein auch starke Partner, die uns unterstützen. Man merkt, dass alle an einem Strang ziehen und es eine klare Vision gibt.

"Wir haben als Mannschaft noch viel vor"

LIGAPORTAL: Das heißt, Sie bleiben der Vienna auch über den gegenwärtigen Zweijahres-Vertrag hinaus erhalten?

David Peham: Also mir macht es großen Spaß auf der Hohen Warte. Ich möchte dazu beitragen, dass die Vienna an die Erfolge aus der Vergangenheit anschließen kann. Wenn man mich auch über meinen Vertrag hinaus haben möchte, dann stehe ich bereit. Wir haben als Mannschaft noch viel vor.

LIGAPORTAL: Die Vienna feiert heuer ja ihr 130-jähriges Vereinsjubiläum - spürt man diese Tradition?

David Peham: Ganz klares Ja - speziell das Jubiläum ist in aller Munde. Wir werden alles tun, um erfolgreichen Fußball zu spielen und das Jubiläum zu einem Fußballfest zu machen.

Fotocredit: Christian Hofer