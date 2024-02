Kurz vor Ende der Übergangsfrist können die Rothosen, der Mohren FC Dornbirn 1913, noch zwei Neuzugänge vermelden. Mit Renan kommt ein "verlorener Sohn" zurück auf die Birkenwiese zum ADMIRAL 2. Liga-15., zudem erhält Gabryel Monteiro de Andrade einen Vertrag, während der Klub mit Philipp Gassner "last minute" einen Abgang verzeichnet. Siehe auch: Transferliste!

Ein Abgang sowie zwei Zugänge mit bekanntem Gesicht

Der 20-jährige Philipp Gassner wechselte vor anderthalb Jahren von der Akademie in die Messestadt. Jetzt zieht es den Feldkircher nach Hohenems, wo er mehr Spielpraxis sammeln will. Der Innenverteidiger stand insgesamt 22 Mal für den FC Dornbirn auf dem Spielfeld und konnte dabei zwei Treffer vorbereiten.

An Renan können sich noch alle Rothosen-Anhänger bestens erinnern: Der 23-Jährige erzielte in 17 Pflichtspielen 15 Saisontore. Nach der erfolgreichen Hinrunde zog es den Brasilianer nach Südkorea zu Seoul E-Land. Aufgrund einer komplizierten Verletzung konnte der Stürmer dort kein Pflichtspiel mehr absolvieren. Nach überstandener OP im November wird der Neuzugang zeitnah in das Mannschaftstraining einsteigen.

Gabryel stand zuletzt bei SW Bregenz unter Vertrag, doch aus bekannten Gründen durfte der 24-Jährige nicht mehr für die Mannschaft aus der Festspielstadt auflaufen. Der Mann fürs offensive Mittelfeld war vormals auch für den nunmehrigen Erstligisten SC Austria Lustenau in der zweithöchsten Spielklasse tätig und verstärkt fortan ebenfalls den FC Dornbirn.

Fotocredit: Josef Parak