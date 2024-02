Nach dem gelungenen Frühjahrsauftakt mit dem 2:1-Auswärtssieg beim Tabellenvorletzten FC Dornbirn 1913 sollen für den FC Liefering in seinem ersten Heimspiel des Jahres gegen Tabellennachbar SV Horn unter dem Flutlicht der Red Bull Arena die nächsten Punkte her! Die Niederösterreicher sind mit vier Zählern Vorsprung auf die Jungbullen Tabellen-12.! Ankick: Freitag, 23.02.2024, 18:10 Uhr - im Ligaportal-LIVETICKER. Das HIER könnte Sie/Euch auch interessieren!

Auf geht´s Burschen...! FC Liefering-Coach Onur Cinel steht mit seiner Mannschaft vor der ersten "englischen Woche" und will sich in Liga 2 weiter von den Abstiegsrängen distanzieren.

"Gibt noch genug Bereiche, in denen wir Potenzial haben, uns weiter zu verbessern"

Der SV Horn erwischte in der Vorwoche gegen Aufsteiger DSV Leoben einen ordentlichen Kaltstart und kassierte im eigenen Stadion eine 0:3-Niederlage. In der Hinrunde ging es beim direkten Aufeinandertreffen allerdings heiß her, nach nur vier Spielminuten stand es damals bereits 1:1, ehe Bernhard Hahn mit dem Last-minute-Treffer die Salzburger Niederlage besiegelte – der FC Liefering ist also auf Revanche aus!