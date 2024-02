Vor Runde 17, der ersten kompletten im neuen Jahr, in der ADMIRAL 2. Liga meint Ligaportal-Experte Manni Bender, Ex-Profi beim FC Bayern und ehem. Trainer von Austria Klagenfurt: "Es wird wahrscheinlich eine der langweiligsten Frühjahrssaisonen werden in den letzten fünf, sechs Jahren, seit ich hier tippe. Vielleicht wird es noch etwas im Abstiegskampf spannend, je nachdem wie der SK Sturm II und FC Dornbirn sich entwickelen. Ansonsten gratuliere ich mal dem GAK zur Meisterschaft." Und Schlusslicht SKU Amstetten ist für den 57-jährigen Münchner kaum mehr zu retten. Damit zu Mannis Matchprognosen.

Über 20...genau 24 Tore tippt Ligaportal-ADMIRAL 2. Liga-Experte Manni Bender für Runde 17. Damit drei Treffer im Schnitt. Bei sechs Heimsiegen und zwei Unentschieden. KEINEN Auswärts-Dreier prognostiziert der deutsche Ex-FC Bayern- und Karlsruher SC-Bundesligaprofi.

"Die Lieferinger haben im direkten Duell um den Klassenerhalt beim Vorletzten FC Dornbirn gleich gezeigt, wo es lang geht und mit dem 2:1-Sieg in Vorarlberg erst mal einen Sechs-Punkteabstand geschaffen. Das ist ein gutes Polster. Beim SV Horn habe ich ja schon die ganze Saison gesagt, dass sie in den letzten Jahren etwas Geld investiert haben, aber nichts dabei herauskommt. Hier sollten die Verantwortlichen mal drüber nachdenken, ob das der richtige Weg ist?"

"Wer so wie der GAK aus der Winterpause kommt und dann auch noch der ärgste Verfolger SV Ried eine Heim-Niederlage kassiert, das wird den Grazern noch mehr Aufwind geben. Ich denke auch der Trainer des Spitzenreiters wird dafür sorgen, dass keine Nachlässigkeit rein kommt. Dafür ist jetzt der Trainer zuständig, dass man nicht glaubt über Dornbirn mal so locker, lässig das Spiel zu gewinnen. Es ist 2. Liga! Man weiß trotzdem, dass man immer Gas geben muss. Kämpfen, rackern, um die Punkte einzufahren."

"Diese Paarung könnte normalerweise in einer anderen Liga stehen...beide Klubs kennen sich ja auch über Jahre in der Bundesliga. Bei beiden Vereinen ist in den letzten Jahren einiges schief gelaufen, dass man sich jetzt in der 2. Liga im Fußball-Niemandsland befindet. Selbst wenn die SV Ried zuletzt gegen den FAC gewonnen hätte, wären es immer noch acht Punkte Rückstand auf Tabellenführer GAK gewesen. Die Admira muss sich auch mal überlegen, was sie für einen Plan hat. Wo möchte man hin? Mit welchem Personal...? Das ist sicher auch nicht Sinn und Zweck von einem Peter Stöger, dass er mit der Admira nach 16 Spielen mit 21 Punkten um Platz 11 herum spielt. "